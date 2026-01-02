美股散戶除了逢低買進 還用「這招」打敗華爾街

我的頻道

編譯林聰毅／綜合報導
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。（路透）
美股散戶投資人在2025年大獲全勝，這個以往被認為欠缺經驗與易受騙的族群，憑藉逢低買進（BTD）和「川普總是臨陣退縮」（TACO）這兩招，打敗了長期以來輕視他們的華爾街專業投資人。

Siebert金融公司投資長馬雷克說，散戶愈來愈精明，也愈來愈懂得因應市場情勢，這些投資人「真的長大了」。摩根大通（小摩）量化分析師簡恩表示，散戶投資人在去年稍早股市下跌時紛紛逢低買進。這項俗稱「抄底」的策略相當有效，根據Bespoke投資集團數據，2025年是1990年代初以來BTD策略表現次佳年份。

根據小摩，去年5月起散戶的投資重心從個股轉向指數股票型基金（ETF），尤其大量湧入SPDR黃金ETF，2025年流入的資金超過了過去五年的總和。隨著黃金價格創歷史新高，這檔黃金ETF去年的漲幅超過65%，也創新高。

小摩的數據並顯示，散戶持有個股投資組合的「盈虧比」（profit-to-loss ratio），高於小摩連結AI和軟體的投資組合。該公司還發現，散戶持有ETF的獲利率遠高於追蹤史坦普500指數的史坦普500指數基金（SPY）和追蹤那斯達克指數的景順QQQ ETF。

TACO交易則是去年散戶表現大放異采的另一重要因素。川普在4月2日的所謂「解放日」宣布對全世界課徵高額對等關稅，隨即引爆股市恐慌性賣壓，史坦普500指數一度跌入熊市。機構投資人擔心此舉會推高通膨並拖累企業獲利，但散戶卻蜂擁而至。根據VandaTrack的數據，儘管4月3日史坦普500指數重挫約5%，但散戶淨買入超過30億美元的股票，創歷史新高。這個大盤指數隔天又大跌了6%，但散戶買盤依舊強勁。

在「解放日」過後一周的4月9日，川普暫停實施大部分高關稅，當天史坦普500指數飆漲9.5%。自4月2日以來該指數已累計漲逾21%，去年全年漲幅超過16.5%，並多次締造盤中和收盤新高。Vanda研究部副主管帕托表示，「我們常說散戶投資人有點後知後覺，但這次情況恰好相反」。

馬雷克表示，散戶對市場的反應與判斷要比機構投資人精準得多。聖母大學金融學教授笪治（Zhi Da）也說，除了積極逢低買進外，散戶還深信「TACO交易」最終會成功。

史坦普500 川普 關稅

