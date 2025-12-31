我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

曼哈頓華埠貴族化導致華裔人口流失？ 社區意見不一

愛畫大餅？馬斯克稱「這些預言」今年將成真 年末回顧全落空

編譯陳苓／綜合外電
億萬富豪馬斯克。（路透）
億萬富豪馬斯克。（路透）

億萬富豪馬斯克發下許多豪語，承諾將在2025年成真。不過回頭檢視發現，最後落空收場。

馬斯克2025年7月在特斯拉財報會議上說，相信特斯拉的自駕計程車服務，將在2025年底前涵蓋美國半數人口。然而，目前這種服務僅限於德州奧斯汀。

馬斯克在2024年還說：「空無一人的特斯拉，（2025年）6月將在奧斯汀上路。這並非遙不可及的虛構場景，再過五、六個月就會實現」，儘管自駕計程車確實在差不多的時間點，出現在奧斯汀街頭，卻非空無一人。

德州監管當局說，特斯拉的自駕等級仍須人類在車內監督。馬斯克之後數度承諾，配備安全監督員，只是在頭幾個月確保安全，年底前就會撤除。他上周貼出搭乘全無人自駕車的影片，但這似乎只是測試，當地客戶回報，截至12月底車上仍有監督員。

此外，馬斯克2011年接受華爾街日報訪問時，承諾要在十年內送人上火星。他2016年在Recode's Code大會上，把送人上火星的時間點延後至2021，預測SpaceX將在2018年發射火箭到火星，隨後啟動載人任務。但到2025年結束之際，人類仍未踏上火星。

川普重返白宮之初，馬斯克出掌政府效率部（DOGE），承諾要刪減2兆美元，大砍資金的「浪費、欺騙、濫用」，這個目標後來降至1兆美元，跟著又下修至數千億美元。

據紐約時報及卡托研究所（Cato Institute）分析，DOGE並未省到錢，DOGE宣稱取消的很多合約，仍持續有效。2025年前11個月，聯邦政府開支較2024年同期增加約2,480億美元。

馬斯克 自駕車 特斯拉

上一則

政治力變現 川普集團推5檔「美國製」ETF 亮點與風險並存

延伸閱讀

2025折舊最快車款排行榜 前五名中四款都是特斯拉

2025折舊最快車款排行榜 前五名中四款都是特斯拉
馬斯克證實：xAI再添第三座資料中心 AI訓練算力逼近2吉瓦

馬斯克證實：xAI再添第三座資料中心 AI訓練算力逼近2吉瓦
特斯拉罕見揭示分析師悲觀預估 Q4交車恐年減15% 年銷量再度衰退

特斯拉罕見揭示分析師悲觀預估 Q4交車恐年減15% 年銷量再度衰退
中國傳明年起管制白銀出口 馬斯克：這可不是件好事

中國傳明年起管制白銀出口 馬斯克：這可不是件好事

熱門新聞

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
這個絲路上國家 2026年起美國旅客可免簽

這個絲路上國家 2026年起美國旅客可免簽