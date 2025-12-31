我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

曼哈頓華埠貴族化導致華裔人口流失？ 社區意見不一

員工笑呵呵 年薪平均150萬美元 史上薪酬最高科技新創是「它」

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
數據顯示，OpenAI員工平均每年股票薪酬為150萬美元，是過去25年來薪酬最高的科技新創公司。（路透）
數據顯示，OpenAI員工平均每年股票薪酬為150萬美元，是過去25年來薪酬最高的科技新創公司。（路透）

OpenAI向投資人揭露的財務數據顯示，該公司員工平均每年股票薪酬為150萬美元，高於過去25年來所有科技新創公司。

外媒分析Equilar彙整的數據發現，OpenAI約4,000名員工的平均薪酬，比Google在2004年辦理首次公開發行股票（IPO）前的股票薪酬高逾六倍，也是另外18間大型科技公司上市前一年員工平均薪酬的約34倍。

這項研究回顧過去25年主要科技公司的IPO案，包含Google母公司字母、Meta、Palantir在內，薪酬金額則依通膨調整至相當於2025年水準。

為了在人工智慧（AI）競賽中保持領先，OpenAI正向頂尖研究人員和工程師祭出高額股票薪酬方案，造就了一些矽谷最有錢的員工。然而，此舉也加大OpenAI龐大的營運虧損，並以飛快的速度稀釋現有股東價值。先前Meta執行長祖克柏祭出上億美元薪資挖角人才，從OpneAI延攬了20多名員工，讓OpenAI面臨加薪壓力。

OpenAI 2025年員工薪酬占營收比率將達46%，高於其他18間新創公司（電動車新創Rivian除外，因該公司辦理IPO的前一年沒有營收）。分析指出，Palantir在2020年辦理IPO前一年，股票薪酬占營收比為33%；Google為15%，臉書則為6%，與各公司平均比重相當。

OpenAI的財務數據顯示，該公司股票薪酬預期將在2030年前，以每年約30億美元的速度增加。OpenAI近期也告訴員工，將不再繼續要求員工就職滿六個月才能行使認股權的政策，可能進一步推高薪酬。

AI OpenAI Google

上一則

護國神山再添利多 路透：中企搶買H200 Nvidia要求台積電增產

下一則

政治力變現 川普集團推5檔「美國製」ETF 亮點與風險並存

延伸閱讀

Meta收購中國「下一個DeepSeek」新創 20億美元買下

Meta收購中國「下一個DeepSeek」新創 20億美元買下
Meta收購AI新創 台廠被看好續熱

Meta收購AI新創 台廠被看好續熱
彭博：明年AI帶旺半導體 台積受益大

彭博：明年AI帶旺半導體 台積受益大
軟銀完成對OpenAI的400億元投資承諾 錢已全數到位

軟銀完成對OpenAI的400億元投資承諾 錢已全數到位

熱門新聞

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
這個絲路上國家 2026年起美國旅客可免簽

這個絲路上國家 2026年起美國旅客可免簽