馬斯克證實：xAI再添第三座資料中心 AI訓練算力逼近2吉瓦

編譯季晶晶／綜合外電
xAI位於田納西州孟菲斯的資料中心2025年5月7日施工情況。(美聯社)
馬斯克（Elon Musk）周二在社群平台X發文表示，他旗下的xAI正規劃擴建位於田納西州孟菲斯的超大型資料中心，並已在附近購得第三棟建築，將使公司的人工智慧運算能力接近2吉瓦（GW）。

馬斯克已在孟菲斯興建一座名為Colossus的資料中心，並正於附近另建一座名為Colossus2的設施。根據科技媒體The Information周二稍早引述不動產紀錄與知情人士的報導，馬斯克這次提到的新建築位於密西西比州南海文（Southaven），與Colossus2相連。

馬斯克周二下午發文說：「xAI已買下第三棟名為MACROHARDRR的建築。這將使@xAI的訓練運算能力接近2GW。」1吉瓦的電力可供應約75萬戶美國家庭用電。

馬斯克曾公開討論打造全球最大AI訓練資料中心的計畫，並於今年稍早表示，Colossus2最終將配置55萬顆輝達（Nvidia）晶片，成本可能高達數百億美元。

xAI在2025年積極募資以支應其雄心勃勃的計畫。彭博先前報導，該公司今年稍早曾洽談籌集200億美元的債務與股權融資，部分資金即用於為Colossus2採購輝達處理器。

聯準會12月會議紀要：官員對降息決策存明顯分歧

字節跳動傳將斥資百億採購NVIDIA晶片 關鍵在H200能否輸中

