我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃二手球票炒至天價 「勸退」老球迷：平民運動變富人聚會

生活成本增 紐約創意人數暴跌 損害藝術產業

Google今年來股價表現稱冠科技七雄 明年市值會追過Nvidia？

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Google母公司Alphabet今年股價一飛沖天，漲幅居美股科技七雄之冠。 （路透）
Google母公司Alphabet今年股價一飛沖天，漲幅居美股科技七雄之冠。 （路透）

Google靠著Gemini模型和快速成長的雲端事業，成為家喻戶曉的人工智慧（AI）品牌，帶旺母公司Alphabet的股價表現，今年全年表現可望傲視美股「科技七雄」，並有投資人已在押注，Alphabet市值明年可能超越AI晶片龍頭輝達（Nvidia）。

在Polymarket預測市場平台，針對哪家公司會在2026年12月成為全球市值最高企業的押注，輝達的機率為45%，第二名正是Alphabet的29%。

Alphabet今年全年的股價表現即將歷來首度稱冠科技七雄，截至周一（29日）收盤累計大漲65.53%，遙遙領先漲幅第二大的輝達（36.09%）。FactSet訪調的76位分析師中，64位人給予Alphabet股票「買進」評級，平均目標價334.5美元，比周一收盤價313.56美元高6.7%。

Google跑贏AI競賽的關鍵是推出新版Gemini模型，Gemini用戶未來一年繼續成長。今年稍早，影像編輯工具Nano Banana幫助Gemini大紅大紫，接著再有彭博報導，蘋果改版後Siri語音助理將由Gemini驅動，若是成真，對Google將是每年價值10億美元的大生意，有助取得行動裝置AI的領導地位。

滙豐銀行（HSBC）分析師羅辛頓也說，Google針對搜尋結果推出的AI Overviews以及瀏覽器Chrome的AI模式，減輕了AI聊天機人可能衝擊搜尋業務的疑慮。截至11月，AI Overviews的每月活躍用戶已達20億人次，Gemini應用程式每月活躍用戶則是達到6.5億人次。

Google今年另一個大利多是張量處理器（TPU）找到大客戶，10月時取得供應Anthropic 100萬組TPU的訂單，還有報導指稱正與Meta洽談出租硬體。羅辛頓估算，若TPU瓜分輝達多達10%的晶片銷售，可能為市值增添約6%。

不過，Silvant資本管理投資長聖索特拉認為，10%的估算很「勵志」，但不太可能，短期內仍沒有其他對手能完全取代輝達。

AI Gemini 輝達

上一則

AI 儲存需求助攻下 鎧俠股價稱冠全球 2026年也將安度市場驚濤駭浪

下一則

防堵三星？外媒傳台積電亞利桑納廠 3奈米製程將提前一年投產

延伸閱讀

挑戰Nvidia…中昊芯英二代TPU進入測試 明年上市

挑戰Nvidia…中昊芯英二代TPU進入測試 明年上市
AI產業2026年會更壯大但面臨三挑戰 而不變的受益者始終只有一個

AI產業2026年會更壯大但面臨三挑戰 而不變的受益者始終只有一個
Nvidia「紓困」英特爾 順手賺逾25億美元

Nvidia「紓困」英特爾 順手賺逾25億美元
投資人獲利了結 美股三大指數走低 Nvidia股價跌逾1%

投資人獲利了結 美股三大指數走低 Nvidia股價跌逾1%

熱門新聞

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39

超人氣

更多 >
福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花