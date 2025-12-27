蘋果衝手機買氣 深度重組AI團隊

我的頻道

記者蕭君暉／綜合報導

記憶體價格飆漲，蘋果明年可能調漲iPhone 18系列新機售價之際，公司仍持續衝刺AI布局，傳出深度重組AI團隊，規畫在大語言模型的基礎上，重構全新的Siri，擴大iPhone的AI應用與體驗。

業界認為，蘋果相關策略有助抵抗記憶體漲價衝擊，藉由「以軟帶硬」，刺激2026年iPhone買氣，對台積電、鴻海與大立光等供應鏈有利。

Appleinsider報導，蘋果近期深度重組其AI團隊，但這並非外界傳言的崩盤，而是為2026年戰略重啟所做的關鍵部署。顯示蘋果仍計畫在大語言模型的基礎上，重構全新的Siri，擴大iPhone的AI應用與體驗。

外電指出，原蘋果AI負責人John Giannandrea交棒後，有部份業界人士認為，這是蘋果推進AI戰略遇到阻礙。不過，最新報導指出，蘋果並未因高層變動而改變其核心方向。儘管過去一年有關於AI團隊成員離職的報導，但這些變動更多反映了內部架構的優化而非戰略失誤。

蘋果目前依然堅定執行既定的「端側AI」路線，並未出現任何向純雲端轉移的跡象。相反地，所有跡象都表明，蘋果正集中精力兌現先前的承諾，重點打磨安全、隱私且高效的AI生態系統。

Appleinsider報導，針對外界關於蘋果AI人才「大量流失」的唱衰論調，實際數據給出了有力反擊。雖然蘋果素以保密著稱，但在AI領域仍保持著穩定的論文產出。據統計，僅在蘋果近期發布的96頁研究文檔的前四頁中，就列出了近200名內部貢獻者。

AI iPhone Siri

