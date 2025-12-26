我的頻道

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

遵循「一天只做一件事」 年末整理不痛苦的5個技巧

大摩預言：2050年美國將有1億輛自駕車上路

編譯陳律安／綜合報導

摩根史坦利(簡稱大摩)預測，在2050年時，美國將有約1億輛自駕車上路，屆時自駕車也將占據全球98%的新車銷量，這可能大幅改變人類未來生活方式的景況，包括路上車流量更少、人們的休閒時間增加，甚至有望壓低房價

字母旗下Google的Waymo，目前正引領自駕車潮流，在全美五座城市運行2500輛無人計程車，目標是擴展到另外11座城市。特斯拉也打算在本月底前，於德州奧斯汀提供自駕計程車服務。其他美國企業也正在推行類似服務，包括亞馬遜支持的新創公司Zoox正在拉斯維加斯提供免費乘車服務；May Mobility也在9月，也將旗下自駕車納入叫車平台在亞特蘭大的網絡。

Waymo從GoogleX研發實驗室孕育而生，在2016年成為獨立子公司。Google X創始成員齊湯姆（Tom Chi，音譯）表示，之所以孵育自駕車計畫，是為了解決家庭用車利用率僅有5%的問題，意味著車輛有95%的時間均為閒置。

Canaccord Genuity估算，特斯拉的無人計程車，在2035年每周行駛里程可達1,000英里，約為現行私家車的四至五倍。而自駕車將車輛利用率從5%一口氣提升到25%，意味著每輛車負責的載運任務提至五倍，能讓路上車輛減少80%。

另外，通用汽車自駕車產品長羅德里奎茲說，自駕車也常主打可讓用戶獲得更多空閒時間。他在提到自家研發的自駕軟體時表示，「這類產品可讓你（在車上）放輕鬆，做些其他的事。」特斯拉執行長馬斯克也曾說，自駕車就像是舒服的休憩空間，乘客可以在車上做任何事，下車就抵達目的地。

自駕車的影響也將擴展至運輸業之外。史丹福大學經濟學家布魯姆認為，自駕車將進一步促使人們從城市搬往市郊，延續新冠疫情爆發後、遠距上班掀起以來的趨勢，這有可能改變房地產市場。

布魯姆指出：「這會帶來許多好處，例如人們可以分散得更廣，進而壓低房價，也能住在有更大庭院、更多公園、更多休閒空間的地方。」

他說，這樣的發展可能完全顛覆當前的房地產定價動態，因為鄰近道路、遠離市中心的房產有望升值，而現有交通樞紐旁的房產價格則會下跌。

對於飽受房價過高、供應不足困擾的美國住房市場來說，這將是顛覆性的變化，尤其是對那些因市場上缺乏廉價入門房、而無緣置產的年輕人。

若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
拜數月前推出AI處理器晶片所賜，阿里巴巴在紐約的ADR扶搖直上，漲幅大舉碾壓輝達。（路透）

別只盯著黃仁勳 這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

2025-12-23 08:10
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10

