美股2026連四年衝二位數漲幅？策略師：要靠3條件到位

編譯湯淑君／綜合外電
2025年只剩幾個交易日，美股看來篤定連續三年交出二位數漲幅，至於2026年能否續強，端視三大助攻力量能否在來年繼續發威。（路透）
2025年只剩幾個交易日，美國股市看來篤定連續三年交出二位數漲幅，2026年能否續強，端視三大助攻力量能否在新的一年繼續發威。

美股史坦普500指數2025年迄今漲幅已超過17%，延續2024年和2023年分別大漲23%和24%的氣勢。這波美股牛市從2022年10月起漲，主要驅動力包括人工智慧（AI）投資熱潮、聯準會（Fed）降利率，以及美國經濟在川普2.0關稅恐觸發衰退的疑雲下持續擴張。

展望來年，CFRA首席投資策略師史托瓦指出，2026年美股若要再現二位數漲幅，必須「所有引擎火力全開」。他預料未來一年市場將迎向多重逆風，「也許到頭來仍是表現比預期強的一年，但我不認為又會是大放異彩的一年」。他預測2026年底史坦普500指數可能落在7,400點，只比目前價位漲7%左右。

對照下，許多市場策略師看好2026年美股仍有二位數漲幅，例如德意志銀行估史坦普500指數2026年終目標價為8,000點，漲幅約16%。

多頭人士指出，美股年漲幅一連四年達二位數並非不可能，但有賴三大條件配合。

一、企業盈餘強勁成長

美國企業盈餘展望樂觀是其一。LSEG訪調分析師的共識預測顯示，史坦普500企業2026年盈餘估值15%，延續2025年紮實成長13%的趨勢。

隨著財政刺激和寬鬆貨幣政策協助撐起經濟和消費者支出，盈餘成長可望擴及各行各業，而不是僅局限於一小撮科技公司。

成員包括輝達、蘋果、亞馬遜在內的「七大巨頭」科技公司，2024年獲利成長37%，史坦普500其餘成分股僅成長7%。2026年的差距可望大幅縮小：「七大巨頭」盈餘估增23%，「史坦普493」盈餘增幅可望提高到13%。

Man Group首席市場策略師胡伯說：「史坦普500其餘493家公司，若盈餘成長大多能改善，顯然有助美股明年獲致二位數報酬率。」

獲利成長至關重要，否則股票估值難以再超越此刻已很高的價位。

二、AI投資熱潮後勁十足

AI投資熱潮是2025年美股迭創新高的一大驅動力，龐大的AI基建支出和AI應用可望供不應求的樂觀展望，使AI概念股漲勢銳不可當。最近，巨額AI資本支出投資報酬展望令人起疑，已削弱科技股和其他AI相關個股，這種情況可能延續到2026年。

LPL Financial首席股票策略師布克賓德表示，如果企業原本規劃的資本支出開始縮手，市場對AI投資將產生回報失去信心，那麼，美股2026年也許會大致走平，甚至小幅下滑。

三、Fed進一步降利率

另一個關鍵因素，是美國經濟成長必須趨緩得足以平抑通膨、為Fed多次降息鋪路，但同時不至於急轉直下到陷入衰退。聯邦資金期貨價格顯示，投資人預期2026年Fed至少會再降息兩次、每次降1碼（0.25個百分點）。Fed在2024年和2025年合計已降利率1.75個百分點。

PNC Financial首席投資策略師馬永宇說：「我期待的最大驅動力，或許是Fed維持鴿派立場。」

投資人將密切關注美國總統川普2026年初宣布的Fed新任主席人選，從中觀察Fed利率政策是否進一步朝「鴿派」傾斜，並關切Fed決策獨立性是否禁得起考驗。

其他變數可能左右市況

2026年是美國期中選舉年，選出新國會將給政局帶來不確定性，以往每逢期中選舉年，美股表現通常低於水準。史托瓦指出，在期中選舉年，史坦普500指數平均只上漲3.8%，比總統四年任期其他三年平均11%的漲幅遜色。

關稅仍是變數。川普2.0關稅在2025年初期曾掀起市場劇烈動盪，後來隨著部分關稅延後實施、稅率調降、甚至取消，關稅不再是左右美股市況的頭號問題。話雖如此，後續發展仍值得關注。

世界兩大經濟體的關係變化，也可能左右2026年美股走向。

馬永宇認為，美中關係若有突破，可能是觸動美股大漲的意外驚喜。他說：「美中關係其實有可能出現突破，那可能是好的催化劑，市場預期尚未反映這一點。」

美股 AI 史坦普500

