透過SPV將1,200億美元支出移到表外 科技巨人籌資隱藏AI財務風險

科技業者透過華爾街投資人出資的特殊目的公司（SPV），將超過 1,200 億美元的資料中心支出移出資產負債表。（路透）

英國金融時報報導，Meta 、馬斯克的 xAI 、甲骨文（Oracle）以及資料中心營運商 CoreWeave在內的科技業者透過華爾街 投資人出資的特殊目的公司（SPV），將超過 1,200 億美元的資料中心支出移出資產負債表，但此舉也加深科技巨人大舉押注人工智慧（AI）所引發金融風險的疑慮。

根據金融時報分析，品浩（Pimco）、貝萊德（BlackRock）、阿波羅（Apollo）、藍鴞資本（Blue Owl Capital）等金融機構，以及摩根大通（JPMorgan）等美國銀行，已為這些科技業者的運算基礎設施提供至少 1,200 億美元的債權和股權資金。

這筆資金透過SPV來傳導。這類籌資並未反映在科技公司的資產負債表上，可能遮掩了科技業所承擔的風險，也讓人難以釐清若 AI 需求不如預期，最終將由誰承擔損失。此外，SPV 架構也增加了潛在風險：一旦 AI 營運商未來面臨財務壓力，危機恐以難以預料的方式蔓延至華爾街。

一家大型融資機構的高層主管談到數百億美元湧入SPV用於興建資料中心時說：「18個月前，這樣的情況根本難以想像；但發展到今天，卻已成為常態。」

矽谷巨人向來現金流充沛、負債不高，使這些公司擁有卓越的信用評等，並深獲投資人信任。

然而，為了搶占先進 AI 運算能力，也迫使科技業者面臨前所未有的龐大與債壓力。透過表外架構引進私募資金，既能保護公司的信用評等，也能美化財務指標。

Meta 於 10 月完成了資料中心規模最大的私募投資交易，針對擬建於路易斯安那州的 Hyperion 設施達成 300 億美元協議。此交易和紐約融資公司藍鴞資本合作，成立了名為 Beignet Investor 的SPV。

這個SPV共籌集 300 億美元，包括來自品浩、貝萊德、阿波羅等機構約 270 億美元的貸款，以及藍鴞資本提供的 30 億美元股權資金。

這表示 Meta 實際上舉債 300 億美元，卻完全不必將債務反映在資產負債表上。這也讓 Meta 在幾周後，能更輕易在公司債市場另外籌資 300 億美元。

馬斯克的 AI 新創公司 xAI 也尋求類似架構，做為 200 億美元融資的一環，另包括高達 125 億美元的債務。這個 SPV 會利用這筆資金購買輝達（NVIDIA）圖形處理器，再租賃給 xAI。

CoreWeave 也於 3 月表示，成立一個 SPV 以履行向 OpenAI 提供算力的 119 億美元合約，並將「透過舉債來資助其義務」。該公司7 月另外借到 26 億美元，用於資助和 OpenAI 簽署的合約。

並非所有超大規模資料中心業者（hyperscaler）都加入這股浪潮。Google、微軟和亞馬遜在 AI 熱潮席捲前，就已擁有具規模且成熟的資料中心事業，因此目前仍持續利用現金支應相關建設。