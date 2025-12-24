我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新年起 紐約市、長島、威徹斯特郡最低工資漲至17元

大腦32歲才成年 英研究：人腦9歲進「青春期」大約這歲數開始萎縮

透過SPV將1,200億美元支出移到表外 科技巨人籌資隱藏AI財務風險

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
科技業者透過華爾街投資人出資的特殊目的公司（SPV），將超過 1,200 億美元的資料中心支出移出資產負債表。（路透）
科技業者透過華爾街投資人出資的特殊目的公司（SPV），將超過 1,200 億美元的資料中心支出移出資產負債表。（路透）

英國金融時報報導，Meta、馬斯克的 xAI、甲骨文（Oracle）以及資料中心營運商 CoreWeave在內的科技業者透過華爾街投資人出資的特殊目的公司（SPV），將超過 1,200 億美元的資料中心支出移出資產負債表，但此舉也加深科技巨人大舉押注人工智慧（AI）所引發金融風險的疑慮。

根據金融時報分析，品浩（Pimco）、貝萊德（BlackRock）、阿波羅（Apollo）、藍鴞資本（Blue Owl Capital）等金融機構，以及摩根大通（JPMorgan）等美國銀行，已為這些科技業者的運算基礎設施提供至少 1,200 億美元的債權和股權資金。

這筆資金透過SPV來傳導。這類籌資並未反映在科技公司的資產負債表上，可能遮掩了科技業所承擔的風險，也讓人難以釐清若 AI 需求不如預期，最終將由誰承擔損失。此外，SPV 架構也增加了潛在風險：一旦 AI 營運商未來面臨財務壓力，危機恐以難以預料的方式蔓延至華爾街。

一家大型融資機構的高層主管談到數百億美元湧入SPV用於興建資料中心時說：「18個月前，這樣的情況根本難以想像；但發展到今天，卻已成為常態。」

矽谷巨人向來現金流充沛、負債不高，使這些公司擁有卓越的信用評等，並深獲投資人信任。

然而，為了搶占先進 AI 運算能力，也迫使科技業者面臨前所未有的龐大與債壓力。透過表外架構引進私募資金，既能保護公司的信用評等，也能美化財務指標。

Meta 於 10 月完成了資料中心規模最大的私募投資交易，針對擬建於路易斯安那州的 Hyperion 設施達成 300 億美元協議。此交易和紐約融資公司藍鴞資本合作，成立了名為 Beignet Investor 的SPV。

這個SPV共籌集 300 億美元，包括來自品浩、貝萊德、阿波羅等機構約 270 億美元的貸款，以及藍鴞資本提供的 30 億美元股權資金。

這表示 Meta 實際上舉債 300 億美元，卻完全不必將債務反映在資產負債表上。這也讓 Meta 在幾周後，能更輕易在公司債市場另外籌資 300 億美元。

馬斯克的 AI 新創公司 xAI 也尋求類似架構，做為 200 億美元融資的一環，另包括高達 125 億美元的債務。這個 SPV 會利用這筆資金購買輝達（NVIDIA）圖形處理器，再租賃給 xAI。

CoreWeave 也於 3 月表示，成立一個 SPV 以履行向 OpenAI 提供算力的 119 億美元合約，並將「透過舉債來資助其義務」。該公司7 月另外借到 26 億美元，用於資助和 OpenAI 簽署的合約。

並非所有超大規模資料中心業者（hyperscaler）都加入這股浪潮。Google、微軟和亞馬遜在 AI 熱潮席捲前，就已擁有具規模且成熟的資料中心事業，因此目前仍持續利用現金支應相關建設。

AI Meta 華爾街

上一則

澳幣連三強漲 升至逾一年高點 市場押注央行將轉向升息

延伸閱讀

聯邦職缺減半 DMV地區衝擊持續

聯邦職缺減半 DMV地區衝擊持續
馬斯克當年拍板要「電動門」特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年拍板要「電動門」特斯拉如今付沉重代價
馬斯克xAI首列被告 紐時記者等告AI巨頭盜用著作

馬斯克xAI首列被告 紐時記者等告AI巨頭盜用著作
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

熱門新聞

專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
MIT機器人專家布魯克斯認為，目前人形機器人的研究方式走錯了方向。路透

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

2025-12-17 09:25
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成

每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成
華爾街日報：中國奮力衝刺科技主導地位 經濟卻千瘡百孔

華爾街日報：中國奮力衝刺科技主導地位 經濟卻千瘡百孔