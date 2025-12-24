我的頻道

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

美銀CEO談放貸：就算投資過熱 衝擊仍可控

編譯季晶晶／綜合報導
美國銀行執行長莫尼罕。（美聯社）

美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）表示，人工智慧AI）正開始對美國經濟產生更大的影響。

莫尼罕周一接受彭博電視採訪表示：「今年人工智慧投資持續累積，可能會在明年以及往後幾年有更大的貢獻，人工智慧的效應愈來愈明顯，雖然不能全部歸功於人工智慧，但它產生的邊際影響相當強勁。」

執掌美國銀行近15年的莫尼罕表示，該行預測美國明年經濟表現強勁，成長率可達2.4%，高於2025年的約2%預估值。他認為儘管勞動市場開始走軟，但更像是就業市場正常化。

在投資人熱情驅動下，包括OpenAI在內的AI公司近幾個月吸引到數十億美元資金，亞馬遜公司創辦人貝佐斯等企業領袖曾警告，AI支出是一場「產業泡沫」，可能導致投資損失，但最終將讓社會受益。

莫尼罕分析，AI產業由一小部分公司構成，如果AI產業過熱不得不回撤，對經濟的風險相對有限，包括對消費者的影響與就業的衝擊。

他說：「作為放款方，我們會審視這些項目的槓桿程度，確保我們覺得這個借貸比率是安全的，以及資料中心找到的客戶簽了多長的合約。」

他表示，美銀自己也在使用人工智慧，2018年推出的智慧助理Erica已經能回答700個問題，遠高於最初的200個。莫尼罕說：「我們將擴增自動智慧，或稱增強智慧的應用，透過人機協作提升效能，這將影響所有業務領域。」

AI 人工智慧 貝佐斯

AI泡沫有防火牆？美銀CEO莫尼罕談放貸：就算投資過熱 衝擊仍可控
貝佐斯前妻 今年捐款高達71億元 獲贈機構臨收到前一刻才知道
貝佐斯前妻 今年捐款暴增至71億元 她送錢方式「神秘又獨特」
貝佐斯前妻史考特再捐巨款 麥賽德加大受惠

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍