AI概念股繼續助攻 史坦普連四漲創新高迎接聖誕行情

舊金山全面復電：住戶可獲200元、商戶2500元電費抵扣

美國第3季經濟成長率4.3% 高於市場預期

中央社／紐約23日綜合外電報導
美國今年第3季經濟成長率遠高於市場預期。(歐新社)

根據美國商務部今天公布的數據，美國第3季GDP成長折合年率為4.3%，遠高於市場預期。這份數據衝擊投資人對聯邦準備理事會（Fed）進一步降息的期望，連帶影響股市表現。

法新社報導，在其他數據顯示美國勞動市場趨於疲弱後，最新報告讓人們對全球最大經濟體感到安心。

與此同時，各界對於總統川普（Donald Trump）關稅措施的憂慮已然緩解，同時大型科技公司也在進行大規模投資案，以打造全新人工智慧（AI）基礎設施。

最新國內生產毛額（GDP）報告因政府之前停擺而延後近2個月才公布。根據商務部經濟分析局（Bureau of Economic Analysis），這份數據反映消費支出、出口及政府支出增加。

這份初估數據預計明年初修正，目前預估的4.3%成長率為兩年來最高，而分析師原本預期的成長率為3.2%。

儘管通膨率持續高於2%，但其他近期數據突顯就業市場疲軟，促使聯準會連續3次會議下調利率，將就業狀況視為首要考量。

但GDP數據公布後，美股指數期貨走跌，反映市場預期聯準會下月再次降息的機率下降。投資研究機構CFRA Research分析師史托瓦爾（Sam Stovall）指出：「我認為，GDP數據如此強勁，會讓聯準會有更多理由在1月會議上暫緩行動。」

聯準會 商務部 降息

