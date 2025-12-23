我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福原愛懷第3胎「第1次在日本生產」上了孕婦游泳課

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

美企發債量逼近疫情高峰 料明年破紀錄 利差估升至0.3個百分點

編譯季晶晶／綜合外電
​美企今（2025）年來已發行約1.7兆美元投資級債券，金額逼近2020年疫情期問創下的1.8兆美元歷史高點。（路透）
​美企今（2025）年來已發行約1.7兆美元投資級債券，金額逼近2020年疫情期問創下的1.8兆美元歷史高點。（路透）

美企今（2025）年來已發行約1.7兆美元投資級債券，金額逼近2020年疫情期間企業緊急籌資時創下的1.8兆美元歷史高點。這波發債潮主要由AI基礎設施融資熱潮推動，引發市場對企業債務水準偏高的疑慮。

企業把握借款成本相對偏低的環境，積極進行再融資，同時也為興建資料中心與配套能源系統籌資。大型科技公司成為發債主力，AI相關借款目前約占投資級債券淨發行量的30%，且預期明（2026）年相關的發債規模還會進一步擴大。

今年夏季，企業借貸成本相對於美國公債的利差降至上世紀末以來最低，有頂級評等的企業額外支付的利率一度僅較公債高出0.74個百分點。隨後，因投資人對「AI發債洪流」作出反應，利差微升至略高於0.8個百分點。

部分企業的AI支出快速攀升、但營收成長未能同步跟上，例如甲骨文，引發科技股與相關債券的賣壓。

市場預期，2026年的發債量可能超越疫情期間的紀錄。摩根大通估計，單是AI相關領域到2030年前就需要約1.5兆美元的融資。

除AI建設需求之外，未來三年每年都有逾1兆美元的債務到期，龐大的再融資需求，加上活躍的併購交易，將持續推升發債規模。

供給增加將壓抑投資人承接意願，推升企業借款成本，頂級評等企業債與公債的利差可能擴大到0.2至0.3個百分點。

由於擔心AI投資回報無法及時顯現，當前熱潮可能演變為信貸危機，部分投資人已開始避險：近幾個月，大型科技公司的信用違約交換（CDS）交易量大幅攀升。甲骨文CDS本月稍早觸及2009年來最高。另據清算機構DTCC數據，9月初來與美國科技集團掛鉤的單一標的CDS交易量也大增約90%。。

AI 債券 疫情

上一則

Google怕缺電 砸47.5億元收購綠電開發商

延伸閱讀

甲骨文創辦人提供404億美元擔保 支持派拉蒙收購華納

甲骨文創辦人提供404億美元擔保 支持派拉蒙收購華納
美企推動AI策略 2025年為此裁員近5.5萬人

美企推動AI策略 2025年為此裁員近5.5萬人
川普稱委內瑞拉趕走美企 學者稱是當年資源民族主義造成

川普稱委內瑞拉趕走美企 學者稱是當年資源民族主義造成
傳與大金主融資談判破局 甲骨文的OpenAI資料中心觸礁

傳與大金主融資談判破局 甲骨文的OpenAI資料中心觸礁

熱門新聞

專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
MIT機器人專家布魯克斯認為，目前人形機器人的研究方式走錯了方向。路透

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

2025-12-17 09:25
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10
那斯達克（Nasdaq）擬延長交易時間。 (美聯社)

美股「永不睡覺」時代來了？那斯達克計劃交易時間延長至23小時

2025-12-15 19:47

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者