AI私募市場掀「FOMO」狂熱 正醞釀另一場金融危機

編譯劉忠勇／即時報導
散戶對私募市場爆發「錯失恐懼症」（FOMO），預料會有數兆美元進場。(路透)

OpenAI身為全球估值最高的新創公司，去年初以來在次級市場的表現飆漲超過350%，遠超Nvidia（輝達，又名英偉達）在內的股市寵兒，並帶動私募股權公司成為金融界最熱門的標的。

隨著這股漲勢在散戶之間引發了「錯失恐懼症」（FOMO），預料會有數兆美元資金湧向私募市場，外界漸漸擔心，這些業餘投資人可能正選在最壞的時機進場。

川普總統推動放寬401(k)退休金計畫投資另類資產，是吸引新手進場的主力之一。另外，Hiive或EquityZen之類讓一般個人也能購買獨角獸企業零星股份的平台興起，以及為大眾包裝私募投資的專門基金，也正推波助瀾。

這幾個管道，形同為欠缺經驗的投資人進入這個透明度低的金融領域敞開大戶。AI則扮演了另一種致命誘惑，在估值衝向天際之際，引誘散戶走向險境。就連OpenAI執行長奧特曼也曾示警，人工智慧（AI）部分估值簡直「瘋狂」，並警告有些人會在這股狂熱中受傷。

曾任美國證券交易委員會（SEC）資深政策顧問、現任Kohn, Kohn & Colapinto LLP 深特別法律顧問費勒（Andrew Feller）說：「專業資金（smart money）通常很擅長抓到高點，至少能察覺泡沫正在形成。他們試圖營造一種環境，吸引散戶把錢投進來，等於替自己脫身，這讓我感到不安。」

這種落差──專業人士尋求出場，而業餘投資人卻爭相進場──為潛在危機埋下伏筆。由於缺乏盡職調查的經驗，散戶很容易成為不肖基金經理人的鎖定目標，特別是他們缺乏機構投資人用來評估私募資產的工具。

這麼一來，這些「傻瓜資金」（dumb money）該如何自保？其中一個策略，就是去理解背後的債務結構。 以許多私募股權基金的公司為例：聯準會（Fed）2022年3月開始升息後，這些企業一直為信用成本升高所苦。私募股權公司持有的企業往往背負較高債務，經理人有時會利用公司舉債來支付自己的股利，這就是所謂的『股利資本重組』。當借貸成本上升時，這種槓桿操作會讓公司在面對從關稅到景氣衰退的各種衝擊時，顯得極其脆弱。

另一個風險則是經理人為了趕快從湧入的散戶資金中賺取管理費，可能會高價買入資產。這會增加誤導銷售（misselling）訴訟的機率，因為投資人缺乏足夠知識，無法辨別投資標的之價值是否合理。

就連這波狂熱背後的引擎AI熱潮本身，也開始浮現變質風險。近來市場氣氛已出現轉變，部分原因在於所謂的「循環融資」交易：像是OpenAI這類公司有輝達在內業者投資，以採購對方的晶片為條件。

有些學者和分析師指出，這樣的安排，讓人想起25年前網路泡沫時期的合作模式，當年正是透過類似手法，在泡沫破裂前一再推高營收和估值。

多年來，私募市場一直視為不太可能引發更大規模的金融危機，因為他們的資金來源是那些不急於將資金變現的投資人。然而，散戶的加入推翻了這項假設。

401(k)或其他退休金工具投資另類資產時，同時也會帶來流動性風險，因為這些資金池通常需要定期贖回部分投資。一旦市場出現動盪，散戶急於撤出資金，基金可能引爆斷頭式賣壓，這將加劇恐慌並進一步侵蝕市場信心。

