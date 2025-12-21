2026年美股AI狂潮vs.泡沫恐懼 恐釀10%巨幅搖擺 怎進場？

我的頻道

編譯季晶晶／即時報導
過去18個月，股市時常上演暴跌又快速反彈的戲碼。這趨勢很可能一路延續到2026年。(路透)
過去18個月，股市時常上演暴跌又快速反彈的戲碼。這趨勢很可能一路延續到2026年。(路透)

美股明年恐怕要讓投資人繃緊神經，既怕錯過AI狂潮，又擔心這是顆隨時會破的泡沫。

過去18個月，股市時常上演暴跌又快速反彈的戲碼。這趨勢很可能一路延續到2026年，部分策略師預期AI將重演過去科技革命的暴漲暴跌循環。

站在AI投資浪潮核心的科技巨擘對市場的影響力特別大。2025年，這些公司與標普500指數其他成分股走勢分化，緩和了大盤的劇烈震盪，因為科技股上漲抵銷了其他類股的下跌。但投資人現在緊盯晶片股，生怕它們一跌就拖累全局，這類動盪會讓恐慌指數（VIX）等波動指標急速飆升。

瑞銀集團衍生性金融商品策略師Kieran Diamond指出：「2025年大體是資金輪動、領漲族群集中的一年，而非全面追逐風險或避險。這使得隱含相關性降到歷史低點，也代表一旦總經因素再度主導市場，VIX很可能持續出現異常飆升。」

美國銀行（BofA）最近調查顯示，股價漲幅已讓「泡沫焦慮」成為基金經理人最擔心的問題。但另一個經典風險是：若漲勢還有空間，太早抽身的人可能慘遭市場懲罰。

策略師預期，2026年股市波動度將獲支撐，主因是資產泡沫膨脹時往往變得更不穩定。因此，投資人應做好心理準備，市場偶爾會出現超過10%的跌幅，但當交易員意識到泡沫還沒破裂時，反彈速度也將快得破紀錄。

押注波動度成顯學

對瑞銀（UBS）策略師而言，無論AI狂潮持續或崩潰，持有能從那斯達克100指數波動率升高中獲利的衍生商品，是掌握雙向行情的關鍵。瑞銀美股衍生性金融商品研究主管Maxwell Grinacoff表示，無論哪種情境，押注該指數波動度的策略，表現都較優越，還能夠透過跨式選擇權策略（straddle）或場外交易（over-the-counter swaps）契約設計成方向中性的交易。

Grinacoff說：「買進那斯達克100的波動度、同時賣出標普500的波動度，是我對明年最有把握的交易。」

然而，市場兩次大動盪之間可能出現較長的平靜期。摩根大通策略師認為，波動度受到兩股力量拉扯：一邊是壓抑波動的技術面與基本面因素，另一邊則是支撐波動率高於平均水準的總經因素。他們預測2026年VIX中位數將維持在16至17左右，但避險時期將使該指數急升。

花旗集團英國、歐洲、中東與非洲機構結構產品設計主管Antoine Porcheret指出，另一個會影響選擇權定價的技術因素，是投資資金流向的不平衡將在2026年推陡波動率曲線。

他說：「曲線短端有大量來自散戶與機構的供給，近來量化投資策略與波動率套利策略快速增長，明年可能更明顯；而在曲線長端，則有避險資金流撐在高位，因此可預期一條偏陡的波動率曲線。」

所謂的「分散交易」（dispersion trade），也就是押注個股波動加劇、指數整體波動減小的策略，預料明年初可能特別受歡迎，投資人正部署新版本策略。部分基金則會在他們認為已過度擁擠的交易上進行反向操作。

舊金山波動率基金QVR Advisors管理合夥人兼共同投資長Benn Eifert表示：「分散交易如今是極度熱門、過度擁擠的『觀光客式交易』。我們正進行反向分散交易。」

瑞士避險基金Adapt投資管理公司投資長Alexis Maubourguet指出，企業需更靈活創新才能靠分散策略榨出報酬，投資人必須探索各種變形。

他說：「分散策略如今已是廣為人知的策略，許多超額收益已經消失。你可以改善執行細節、精選個股，或是掌握時機、針對持倉進行靈活的戰術交易。」

其他人則預期，資金持續流入分散策略，將使對個股波動度的需求維持在相對高檔。

花旗的Porcheret指出，許多分散交易組合將在1月到期，避險基金會重新布局客製化的分散組合，這可能使個股波動度溢價持續高於指數。

Adapt投資管理Maubourguet補充，有些參與者單純買進個股波動度，另一些則同時少量賣出指數波動度，以便在平靜期降低持有成本。

如何抓進出場時點？

投資人最頭痛的問題是如何掌握突發動向。法國興業銀行（Societe Generale）策略師Jitesh Kumar等人在客戶報告中提出一套基本面波動體制模型，用來動態切換做多或做空波動度。

簡言之，殖利率曲線趨於扁平，是買進波動度的訊號；曲線變陡，則觸發做空波動度交易。雖然該模型在過去20年的總報酬表現落後標普500指數，但成功避開了2008年與2020年的重大回檔。

這套據稱能精準預測波動轉折點的模型顯示，2026年波動度將升高。策略師認為，儘管美國企業部門整體槓桿偏低，但正處於新一波由AI驅動的加槓桿循環邊緣，這可能同時推升信用利差與股市波動。

彭博行業研究全球衍生性金融商品策略主管Tanvir Sandhu總結，整體而言，為極端風險避險將是2026年投資人的重中之重。

他說：「投資人的錯失恐懼症、相互矛盾的AI敘事，以及美國政府政策帶來的波動，都為波動度交易創造有利環境，明年的關鍵是準備好應對左右尾端的風險。」

