Fed下任主席人選將出爐 華府和華爾街展開激烈遊說戰

編譯任中原／綜合外電
總統川普近期將宣布美國聯準會（Fed）下任主席的提名人選。（路透）
總統川普近期將宣布美國聯準會（Fed）下任主席的提名人選。（路透）

隨著總統川普近期將宣布聯準會（Fed）下任主席的提名人選，華府政界與華爾街正啟動「遊說戰」，為各自支持的人士發聲，顯示國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特、Fed前理事華許與現任理事沃勒、及貝萊德集團高階主管李德之間的「誰是接班人」之爭，異常激烈。

川普上周表示，不久後將公布接任Fed主席鮑爾的提名人選，他曾一度暗示幾乎確定是哈塞特，傳出取消與其他人選的面談。但他之後又稱許華許、拉抬華許的聲勢，上周又和沃勒面談，本周也將與李德會面，鹿死誰手變得高度不確定。

白宮發言人德塞表示，「在川普總統宣布之前，任何有關Fed主席任命過程的報導皆屬毫無根據的猜測」。

這也升高了Fed新任主席競逐之戰的激烈程度，促使華府重量級人士與華爾街金融界大咖紛紛表態支持不同的人選。

以摩根大通（小摩）執行長戴蒙為首的華爾街大老，為華許發聲，理由是哈塞特與川普太過親近，很難讓公債市場相信他能維持Fed的獨立性。戴蒙表示，他認為哈塞特較可能快速降息，而華許將能成為一位了不起的主席。投資巨擘朱肯米勒表示，已要求政府官員留意華許這位人選，並已對華爾街盟友表示，他希望華許接任Fed主席。

華許的企業界支持者認為，他比哈塞特更具獨立性，不太可能在情勢不允許時降息。

同時，一些華爾街人士認為沃勒比哈塞特及華許更能確保Fed的獨立性。近日在紐約舉行的金融界主管會議上，81%受訪者表示希望沃勒接任Fed主席。

沃勒的特殊之處在於他與川普並沒有深厚關係，但擁有其他人選所缺乏的特點：從學術觀點主張降息，且能默默推動Fed出現體制轉變，這正是川普與財政部長貝森特的優先要務。沃勒也曾反駁拜登政府以種族為基礎的就業計畫，消弭Fed聚焦氣候的倡議，並封殺Fed自身的數位貨幣計畫，支持由民間部門發展穩定幣，都能令川普滿意。

哈塞特已反擊各界批評，強調他一向實事求是，上任後第一個月就能消除各界對他的懷疑。他私下表示，下任Fed主席需要學術素養，才能與Fed內許多經濟學博士交鋒；哈塞特本人是經濟學博士，華許則與鮑爾同樣是律師出身，可能較易受幕僚影響。

觀察家指出，無論是誰接任主席，都將遭川普施壓要求大幅降息。

川普 華爾街 降息

