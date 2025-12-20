我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

北車殺人案張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)

德拉瓦州最高法院今天恢復特斯拉（Tesla）執行長馬斯克於2018年獲得的薪酬方案。這項方案曾一度價值560億美元，但兩年前被下級法院以「高到無法理解」為由駁回。

路透社報導，今天的裁決推翻了先前裁定。當時的裁定曾引發馬斯克（Elon Musk）強烈反彈，並損及德拉瓦州親商的聲譽。

法院表示，2024年撤銷這項薪酬方案的裁決，對馬斯克而言是不當且不公平的。今天發布長達49頁的裁決書指出，全面撤銷薪酬方案，「使得馬斯克在過去6年期間的時間與心血得不到任何補償」。

根據特斯拉今天收盤時的股價計算，這份2018年的薪酬方案現在價值約1390億美元。

特斯拉未立即回應置評請求。馬斯克則在社群平台X上發文表示，他「沉冤得雪」。

在特斯拉股東於11月批准一項更新、甚至更龐大的薪酬計畫之前，這份薪酬方案是迄今為止規模最大的一筆。

這項裁決意味著馬斯克終於可以為他自2018年以來的工作獲得報酬，他將特斯拉從一家苦苦掙扎的新創公司，轉變為全球最有價值的公司之一。

如果特斯拉上訴失敗，可能會在兩年內對公司利潤造成260億美元的衝擊，以彌補承諾給予馬斯克的替代性股票補償方案，且是以如今高得多的股價來計算。

2018年的薪酬協議規定，如果特斯拉達到各項里程碑，馬斯克將有權以極低的折扣價收購約3.04億股特斯拉股票。這些選擇權約占特斯拉已發行股票的9%，而特斯拉也確實達到各項里程碑。

在股東批准2018年補償方案後不久，僅持股9股的股東托內塔（Richard Tornetta）便對董事會提告，導致馬斯克從未行使這些股票選擇權。

特斯拉 馬斯克 德拉瓦州

上一則

「中國版OpenAI」智譜披露招股書 將成全球大模型第一股

下一則

越南電子品出口 正式超越紡織品

延伸閱讀

馬斯克發豪語：xAI明年達到AGI技術 將在3年內超越對手

馬斯克發豪語：xAI明年達到AGI技術 將在3年內超越對手
加州車管局指特斯拉誤導自駕能力 不改恐遭吊照30天

加州車管局指特斯拉誤導自駕能力 不改恐遭吊照30天
誇大自動駕駛還不認錯？加州要停賣特斯拉30天

誇大自動駕駛還不認錯？加州要停賣特斯拉30天
稱馬斯克是癮君子、怪傢伙 威爾斯：他砍國際開發署「嚇呆」我

稱馬斯克是癮君子、怪傢伙 威爾斯：他砍國際開發署「嚇呆」我

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年