我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

北車殺人案張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

Meta開發AI影像生成模型「芒果」 預計2026年上半年推出

編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
臉書母公司Meta Platforms正在開發一款以影像與影片為重點的全新人工智慧（AI）模型。(路透)
臉書母公司Meta Platforms正在開發一款以影像與影片為重點的全新人工智慧（AI）模型。(路透)

華爾街日報18日獨家報導，臉書母公司Meta Platforms正在開發一款以影像與影片為重點的全新人工智慧（AI）模型，代號為「芒果」（Mango），並與該公司下一款以文字為主的大型語言模型一同開發。

知情人士透露，Meta的AI長汪滔（Alexander Wang）18日在一場公司內部的問答活動中，與產品長考克斯（Chris Cox）談及這批新一代 AI 模型。相關產品預計於2026年上半年推出。

汪滔也表示，代號「酪梨」（Avocado）的新一代文字模型，重點之一是讓模型在編碼方面表現更佳。Meta目前也正處於探索開發所謂「世界模型」（world models）的早期階段，即一種透過吸收視覺資訊來學習其所處環境的AI。

Meta今年夏天重整AI團隊，延攬汪滔領導新成立的部門「Meta超級智慧實驗室」（Meta Superintelligence Labs）。執行長查克柏格親自展開大規模招募行動，從OpenAI挖角逾20名研究人員，並組建一支超過50人的新團隊，成員涵蓋研究員、工程師及相關人員。

華爾街日報指出，影像生成已成為大型AI模型公司競逐的關鍵戰場。Meta於9月推出與新創公司Midjourney合作開發的AI影片生成器「Vibes」，OpenAI則在不到一周後推出自家AI影片生成App「Sora」。谷歌推出影像生成工具「Nano Banana」，帶動Gemini的使用成長。第三版Gemini於11月發布後，OpenAI執行長奧特曼宣布公司進入「紅色警戒」狀態，並迅速推出新版ChatGPT Images。

AI Meta OpenAI

上一則

史努比易主 Sony砸4.6億美元買下Peanuts

下一則

OpenAI擬打造AI掛帥硬體產品 面臨競爭進入「紅色警戒」

延伸閱讀

今年創紀錄 彭博：字節跳動利潤達500億美元 盈利接近Meta

今年創紀錄 彭博：字節跳動利潤達500億美元 盈利接近Meta
奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了
砸1.4兆美元還不夠化解「最大風險」？OpenAI揭未來獲利關鍵

砸1.4兆美元還不夠化解「最大風險」？OpenAI揭未來獲利關鍵
Google推低成本AI模型Gemini 3 Flash 延續成長動能

Google推低成本AI模型Gemini 3 Flash 延續成長動能

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年