Meta開發AI影像生成模型「芒果」 預計2026年上半年推出

華爾街日報18日獨家報導，臉書母公司Meta Platforms正在開發一款以影像與影片為重點的全新人工智慧（AI ）模型，代號為「芒果」（Mango），並與該公司下一款以文字為主的大型語言模型一同開發。

知情人士透露，Meta的AI長汪滔（Alexander Wang）18日在一場公司內部的問答活動中，與產品長考克斯（Chris Cox）談及這批新一代 AI 模型。相關產品預計於2026年上半年推出。

汪滔也表示，代號「酪梨」（Avocado）的新一代文字模型，重點之一是讓模型在編碼方面表現更佳。Meta目前也正處於探索開發所謂「世界模型」（world models）的早期階段，即一種透過吸收視覺資訊來學習其所處環境的AI。

Meta今年夏天重整AI團隊，延攬汪滔領導新成立的部門「Meta超級智慧實驗室」（Meta Superintelligence Labs）。執行長查克柏格親自展開大規模招募行動，從OpenAI 挖角逾20名研究人員，並組建一支超過50人的新團隊，成員涵蓋研究員、工程師及相關人員。

華爾街日報指出，影像生成已成為大型AI模型公司競逐的關鍵戰場。Meta於9月推出與新創公司Midjourney合作開發的AI影片生成器「Vibes」，OpenAI則在不到一周後推出自家AI影片生成App「Sora」。谷歌推出影像生成工具「Nano Banana」，帶動Gemini的使用成長。第三版Gemini於11月發布後，OpenAI執行長奧特曼宣布公司進入「紅色警戒」狀態，並迅速推出新版ChatGPT Images。