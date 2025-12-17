AI戰局升溫 傳亞馬遜擬砸100億美元 布局OpenAI

我的頻道

編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，ChatGPT開發商OpenAI正洽談從亞馬遜獲得至少100億美元資金，並且採用亞馬遜自研AI晶片Trainium。圖為資料照片。(中央社)
知情人士透露，ChatGPT開發商OpenAI正洽談從亞馬遜獲得至少100億美元資金並且採用亞馬遜自研AI晶片。此舉有望讓亞馬遜擴大自身在AI產業的地位，並且與輝達（Nvidia）競爭。

這項協商中的交易可能讓OpenAI的估值超過5,000億美元，並讓其採用亞馬遜的Trainium晶片。不過，相關討論仍處於初期階段，條件仍可能調整。

若交易成真，將是亞馬遜旗下仍在起步階段的半導體部門取得一大進展。目前，輝達在打造AI平台所需的高效能晶片市場上仍占據霸主地位，但包括Meta在內科技大廠都開始研究採用Google等公司自研AI晶片的可行性。

Trainium晶片是亞馬遜力拚在AI領域脫穎而出的重要產品，用來補強自家的雲端事業。亞馬遜雲端事業AWS是全球最大的運算與資料儲存租賃服務供應商，但在AI開發者領域，卻無法複製這樣的霸主地位，原因是面臨來自微軟等同業的競爭加劇。微軟是OpenAI最大金主之一。

亞馬遜希望吸引重視「CP值」（性價比）高的的企業。該公司表示，Trainium晶片能以更低成本、更高效率，支援AI模型背後所需的高強度運算。相較下，輝達的繪圖處理器（GPU）雖在市場領先，但價格更高。

科技新聞媒體The Information稍早報導，OpenAI與亞馬遜是在10月左右展開協商，時間點正值OpenAI完成公司進行調整之後。微軟在這一輪調整中取得27%持股，是這項歷時近一年協商才完成的股權重組計畫的一部分。

OpenAI與亞馬遜的代表皆拒絕上述消息置評。

OpenAI在最近一次員工出售持股的交易中，獲得5,000億美元估值，一度超越馬斯克旗下的太空公司SpaceX，成為全球估值最高的新創公司。

OpenAI的迅速崛起，凸顯出市場對於AI領域的投資狂熱。近個月來，華爾街分析師已警告，AI領域可能正形成泡沫，部分原因在於投資結構的「循環性」，即企業為了維持自家產品的銷售動能，而巨額投資於自家或潛在客戶。

OpenAI與亞馬遜上個月才宣布一項協議，AWS將在七年內為這家新創公司提供價值380億美元的雲端運算資源。當時公告的重點，仍集中在使用數十萬顆輝達晶片。

AI 亞馬遜 OpenAI

