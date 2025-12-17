華納將告訴股東「拒絕派拉蒙併購」籲接受網飛交易

華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)可望於17日宣布，拒絕派拉蒙天空之舞公司(Paramount Skydance)的併購提議，接受華納目前與影劇串流平台網飛(Netflix)達成的協議。(路透)

消息人士透露，華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery，以下簡稱華納)最快將於17日告訴股東，拒絕派拉蒙天空之舞公司(Paramount Skydance)的併購提議，建議接受華納目前與影劇串流平台網飛(Netflix)達成的協議；這樣一來，派拉蒙影業及其執行長艾里森(David Ellison)就必須決定是否提高報價。

華爾街 日報(WSJ)報導，華納的股價一直徘徊在30元附近，凸顯投資人預期派拉蒙會提高收購報價；WSJ披露華納的計畫後，華納16日的股價下跌2.73%，收28.9元。

網飛同意以每股27.75元的現金加股票，收購華納工作室與HBO Max串流媒體業務，而派拉蒙則提出以每股30元的價格收購整個華納公司。

派拉蒙的收購要約將於明年1月8日到期，派拉蒙可能屆時才會決定是否公布新報價。

網飛和派拉蒙都已與華納兄弟的大股東會面，闡述各自的收購方案；部分華納的股東告訴WSJ，若派拉蒙提高收購報價，他們願意出售自己的持股。

網飛和華納12月5日公布收購協議後，派拉蒙便向華納股東發出敵意收購要約；但派拉蒙認為，華納並未認真看待派拉蒙多次提出的收購要約。

華納曾私下對派拉蒙的融資品質表示擔憂，其中包括一項由派拉蒙執行長大衛‧艾里森(David Ellison)的父親、川普 總統的億萬富翁好友拉里‧艾里森(Larry Ellison)透過信託基金的股權擔保。

川普女婿庫許納 (Jared Kushner)的私募股權公司「Affinity Partners」曾是派拉蒙收購案的投資單位之一，但該公司16日宣布退出。

Affinity發言人表示，「自我們10月首次參與以來，投資型態發生重大轉變」，但仍認為派拉蒙的收購要約具「強大戰略意義」。

川普則認為，無論哪家公司入主華納兄弟探索，有線電視新聞網(CNN)的所有權都必須改變。

WSJ指出，這兩項潛在交易都面臨關鍵問題，即反壟斷監管機構會如何看待最終協議。

司法部估計會對網飛的這筆交易展開調查，並已開始考慮這項合作將如何進一步鞏固這家串流媒體巨頭在媒體產業的優勢地位。