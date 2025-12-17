那斯達克拚交易延至23小時 滿足全球投資人需求

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合報導
美國那斯達克（Nasdaq）擬延長交易時間。（美聯社）
美國那斯達克（Nasdaq）擬延長交易時間。（美聯社）

那斯達克（Nasdaq）交易所15日向美國證管會（SEC）提交文件，申請將交易時間延長至23小時，以推動股票全天候交易機制，藉此掌握全球市場對美國股票持續升溫的需求。

目前那斯達克在平日設有三個交易時段。一是盤前交易，美東時間上午4時至9時30分；二是正常交易時段：上午9時30分至下午4時，三是盤後交易：下午4時至晚間8時。全部加起來共16小時。

若從16小時延長為23小時，那斯達克將改為兩個交易時段。一是日間交易時段，上午4時至晚間8時；二是夜間交易時段，晚間9時至隔日清晨4時。晚間8時至9時，暫停一小時用於系統維護、測試與交易結算。日間交易時段仍包含盤前、盤中與盤後交易，並維持上午9時30分的開盤鐘聲與下午4時的收盤鐘聲。夜間交易時段中，晚間9時至午夜12時成交的交易，將視為下個交易日的交易。

在新制度下，交易周將於周日晚間9時開始，周五晚間8時結束。

此次向SEC提交的申請，將是那斯達克正式邁向每周五天、全天候交易的第一步。今年3月，那斯達克總裁柯恩曾表示，交易所已開始與監管機關展開討論，並預期在明年下半年推出每周五天的不間斷交易。紐約證券交易所（NYSE）與芝加哥期權交易所Global Markets近期也宣布，計畫推動股票全天候交易。

近年來，投資人對美國股票「全天不間斷交易」需求顯著增加，促使監管機關推出新規，並核准主要交易所提出的延長交易時段方案。根據那斯達克彙整數據，美國股市市值約占全球上市公司總市值的三分之二，而外國投資人持有的美股總額去年已達17兆美元。

