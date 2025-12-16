為何鷹轉鴿 支持降息1碼？Fed柯林斯解釋原因

波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）。(路透)

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示，通膨前景的變化，使得她傾向於支持聯準會 （Fed）上周降息 1碼的決定。

柯林斯今年在Fed聯邦公開市場委員會（FOMC）有利率 決策投票權。她周一（15日）在一篇社群貼文中指出：「我支持上周FOMC將聯邦基金利率目標區間下調25個基點（1碼），對我而言，這是一個很難下決定的選擇。因為現有的資訊顯示風險平衡略有變化，通膨顯著更加上升的情節，看起來可能性降低了一些。」

上周聯準會召開FOMC會議之前，柯林斯的發言一度讓外界認為，她對通膨的擔憂可能會使她站在反對降息的陣營。她長期以來持續關注通膨過高、通膨長時間高於聯準會目標的問題。

不過，柯林斯意外的鴿派立場並不能解讀為她對貨幣政策前景有新的看法。她指出：「對我而言，委員會聲明中的前瞻指引能夠呼應2024年12月聲明中的措辭很重要，當時該聲明預示降息會暫停。」

柯林斯說，「鑑於當前政策立場，我認為處於輕度限制性區間的下端，我希望之後在進一步調整政策前，對通膨形勢要有更清晰的認識，以確保通膨能夠及時回到委員會的2%目標」。

美國聯準會上周將利率區間降至3.5%至3.75%，此次降息決策存在分歧，出現三張反對票。兩位官員主張維持利率不變，另一位則希望降息幅度更大。

紐約聯準銀行總裁威廉斯同日表示，貨幣政策已為明年做好充分準備，聯準會已推動原本略微具有限制性的貨幣政策立場趨向中性。他說，受惠於財政政策的支持，「有利的金融環境」以及對AI的投資，明年經濟成長率應會加速至約2.25%，高於2025年預期的1.5%；明年通膨預料降至略低於2.5%，然後在2027年達到聯準會的2%目標。

威廉斯說，「經歷了充滿不確定性的一年後，我們將以具有韌性的姿態迎接2026年。經濟有望恢復穩健成長，物價實現穩定。」