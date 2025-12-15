我的頻道

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

誰在碰瓷？僅距200米 美中衛星驚險擦肩而過

英特爾重磅宣布 聘請川普經濟顧問出任主管

編譯葉亭均／綜合外電
英特爾周一（16日）宣布，已委任現任總統副助理兼白宮國家經濟委員會副主任柯維爾（Robin Colwell）擔任政府事務高級副總裁。圖為川普的3D列印肖像。（路透）
英特爾周一（16日）宣布，已委任現任總統副助理兼白宮國家經濟委員會副主任柯維爾（Robin Colwell）擔任政府事務高級副總裁。圖為川普的3D列印肖像。（路透）

英特爾（Intel）已委任美國總統川普的一位經濟顧問出任該公司的政府事務主管，負責安排這家晶片製造商與決策官員、監管機構之間的關係。數月之前，川普政府才取得英特爾10%的股權。

英特爾周一（16日）宣布，已委任現任總統副助理兼白宮國家經濟委員會副主任柯維爾（Robin Colwell）擔任政府事務高級副總裁。該職位自安德魯斯（Bruce Andrews）離職後一直懸缺；安德魯斯曾在美國前總統歐巴馬任內於商務部任職，並在去年11月美國大選後離開英特爾。

英特爾在周一發布的聲明中表示，柯維爾將因新職務繼續留在華盛頓。

彭博報導，這一人事任命，緊接在英特爾與川普在8月達成的一項非傳統協議之後，該協議使美國政府成為英特爾最大的投資者。根據這項協議，英特爾以10%的股權換取數十億美元資金。

英特爾執行長陳立武在周一的聲明中表示，柯維爾「在複雜法律與政策環境方面擁有廣泛經驗與深刻理解，對英特爾而言非常寶貴。她具備罕見能力，能在動態多變的政策環境中運籌帷幄，並促成對企業、政策制定者及其所服務社群皆有利的成果。」

白宮發言人並未立即回應置評請求。

英特爾周一也任命James Chew擔任英特爾政府技術事業部副總裁，負責監督英特爾與美國政府之間的業務往來，而這項任命是遞補資深高層主管喬治（Christopher George）今年稍早離職後的懸缺。James Chew曾任職於EDA大廠益華電腦（Cadence Design Systems），而陳立武過去正是該公司的執行長。

英特爾也宣布，薇克瑟（Annie Shea Weckesser）將出任首席行銷與傳播長。她將自AI晶片新創公司SambaNova Systems加入英特爾，而英特爾目前正與該公司洽談收購事宜。

這些協商也引發外界對陳立武與這家AI新創公司關係的關注，因為他在該公司擔任董事長，且是主要投資人之一。彭博新聞上周報導，英特爾正針對以約16億美元收購SambaNova Systems進行深入協商

此外，英特爾在周一宣布的人事調整還包含幕僚長拉納德（Pushkar Ranade）將兼任代理技術長（CTO）。英特爾前任技術長卡提（Sachin Katti）於上月離職，轉而前往OpenAI任職。

英特爾 陳立武 川普

比特幣跌破8.6萬美元 買盤「慢性失血」持續下探年度低點

