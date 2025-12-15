我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：國防部擬減四星將領 進行美軍內部權力大挪移

美股「永不睡覺」？那斯達克計劃交易時間延長至23小時

iPhone賣翻 估下季銷售優於歷年同期

記者崔馨方／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大摩看好iPhone與iPad需求韌性優於預期，按讚台積電、鴻海等台廠。（路透）
大摩看好iPhone與iPad需求韌性優於預期，按讚台積電、鴻海等台廠。（路透）

摩根史坦利（大摩）證券最新報告指出，看好iPhone與iPad需求韌性優於預期，維持本季iPhone生產量預估，並首度提出2026年首季銷售預測，將優於往年同期季節性表現，供應鏈中，按讚台積電鴻海等台廠。

隨著iPhone、iPad傳統淡季銷售不淡，大摩給予台積電、鴻海「優於大盤」評等，目標價分別維持1688元、317元；大立光則為「中立」，目標價2500元。

鴻海方面，大摩科技硬體下游主管施曉娟特別補充，看好鴻海本季AI伺服器機櫃出貨量可望季增逾30%，iPhone 17本季出貨亦呈現年增走勢，在「雙引擎」成長動能支撐下，加上2026年預估本益比僅13.4倍，評價具吸引力，因此維持「優於大盤」評級。

施曉娟預估，鴻海本季營收將季增16.4%、達2.4兆元，年增12.5%，雖略低於市場共識的2.43兆元，但無論大摩自身預估或市場共識，本季營收仍具上行潛力。

大摩最新報告預估，本季iPhone生產量維持7600萬支不變，季增38%，年增4%，並首度釋出明年首季展望，預期單季iPhone生產量為5600萬支，雖因季節性因素而季減26%，仍可繳出年增12%的成績單。

談到本季iPhone產量預估，施曉娟分析，供應鏈調查顯示，iPhone 17系列本季訂單動能與先前上調後水準一致，但自11月起已出現季節性去化庫存跡象，可從鴻海11月營收獲得佐證。整體上，預估2025年iPhone全年生產總量約2.2億支，年增6%。至於首次提出的2026年首季iPhone生產預估為5600萬支，雖季減26%，但相較往年首季季減幅度介於三、四成，明年首季表現明顯優於季節性水準，主要反映近期中國市場iPhone銷售動能強勁，以及在記憶體價格上揚的背景下，iPhone比Android品牌手機有機會進一步擴大市占率。

iPad方面，由於假期出貨動能優於預期，大摩將本季生產量上調至1400萬台，呈現季持平，年減7%；2026年首季預估為1200萬台，季減14%，年持平。

iPhone 鴻海 台積電

上一則

銅價漲不停 花旗預期Q2明年站上1.5萬美元

下一則

甲骨文反擊空頭 亮出AI接單證據

延伸閱讀

男子紐約市流竄搶iPhone 華埠民眾接連受害

男子紐約市流竄搶iPhone 華埠民眾接連受害
記憶體兩個月漲價近兩倍 iPhone、三星新機要變貴了？

記憶體兩個月漲價近兩倍 iPhone、三星新機要變貴了？
蘋果iPhone 17熱賣 重奪智慧機龍頭

蘋果iPhone 17熱賣 重奪智慧機龍頭
蘋果王者歸來 研調：iPhone成長狠甩三星 2029前穩居全球霸主

蘋果王者歸來 研調：iPhone成長狠甩三星 2029前穩居全球霸主

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
全球首富馬斯克。路透

全球貧富差距來到極端程度 台灣排名在「這裡」

2025-12-10 09:25
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10
Fed宣布將再次擴張資產負債表規模。路透

Fed決策／9比3通過鷹派降息 印鈔機再開每月購債400億

2025-12-10 16:00

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
吃降血壓藥患者 醫師示警少喝這2種飲品

吃降血壓藥患者 醫師示警少喝這2種飲品
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕