iPhone賣翻 估下季銷售優於歷年同期

大摩看好iPhone與iPad需求韌性優於預期，按讚台積電、鴻海等台廠。（路透）

摩根史坦利（大摩）證券最新報告指出，看好iPhone 與iPad需求韌性優於預期，維持本季iPhone生產量預估，並首度提出2026年首季銷售預測，將優於往年同期季節性表現，供應鏈中，按讚台積電 、鴻海 等台廠。

隨著iPhone、iPad傳統淡季銷售不淡，大摩給予台積電、鴻海「優於大盤」評等，目標價分別維持1688元、317元；大立光則為「中立」，目標價2500元。

鴻海方面，大摩科技硬體下游主管施曉娟特別補充，看好鴻海本季AI伺服器機櫃出貨量可望季增逾30%，iPhone 17本季出貨亦呈現年增走勢，在「雙引擎」成長動能支撐下，加上2026年預估本益比僅13.4倍，評價具吸引力，因此維持「優於大盤」評級。

施曉娟預估，鴻海本季營收將季增16.4%、達2.4兆元，年增12.5%，雖略低於市場共識的2.43兆元，但無論大摩自身預估或市場共識，本季營收仍具上行潛力。

大摩最新報告預估，本季iPhone生產量維持7600萬支不變，季增38%，年增4%，並首度釋出明年首季展望，預期單季iPhone生產量為5600萬支，雖因季節性因素而季減26%，仍可繳出年增12%的成績單。

談到本季iPhone產量預估，施曉娟分析，供應鏈調查顯示，iPhone 17系列本季訂單動能與先前上調後水準一致，但自11月起已出現季節性去化庫存跡象，可從鴻海11月營收獲得佐證。整體上，預估2025年iPhone全年生產總量約2.2億支，年增6%。至於首次提出的2026年首季iPhone生產預估為5600萬支，雖季減26%，但相較往年首季季減幅度介於三、四成，明年首季表現明顯優於季節性水準，主要反映近期中國市場iPhone銷售動能強勁，以及在記憶體價格上揚的背景下，iPhone比Android品牌手機有機會進一步擴大市占率。

iPad方面，由於假期出貨動能優於預期，大摩將本季生產量上調至1400萬台，呈現季持平，年減7%；2026年首季預估為1200萬台，季減14%，年持平。