美股「永不睡覺」時代來了？那斯達克計劃交易時間延長至23小時

編譯黃淑玲／綜合外電
那斯達克（Nasdaq）擬延長交易時間。 (美聯社)
那斯達克（Nasdaq）擬延長交易時間。 (美聯社)

路透報導，那斯達克（Nasdaq）交易所計劃周一（15日）向美國證管會（SEC）提交文件，申請平日23小時交易，以掌握全球市場對美國股票日益高漲的需求。這個全球最大交易所之一，匯聚了輝達（Nvidia）、蘋果、亞馬遜等科技巨頭的股票交易，為推動股票全天候交易做準備。

近年來，投資人對美國股票「全天不間斷交易」的需求顯著增加，促使監管機構推出新規則，並核准主要交易所提出的延長交易時段方案。根據那斯達克彙整的數據，美國股市市值約占全球上市公司總市值的三分之二，而外國投資人持有的美國股票總額去年已達17兆美元。

此次向SEC提交的申請，將是那斯達克正式邁向每周五天、全天候交易的第一步。今年3月，那斯達克總裁Tal Cohen曾表示，交易所已開始與監管機構展開討論，並預期在明年下半年推出每周五天的不間斷交易。紐約證券交易所（NYSE）與芝加哥期權交易所Global Markets近期也宣布，計畫推動股票全天候交易。

路透指出，那斯達克計劃將股票及指數股票型基金（ETF）的交易時間，從現行的16小時延長為23小時。目前那斯達克在平日設有三個交易時段：

-- 盤前交易：美東時間上午4時至9時30分

-- 正常交易時段：上午9時30分至下午4時

-- 盤後交易：下午4時至晚間8時

若延長為23小時，那斯達克將改為兩個交易時段：

-- 日間交易時段：上午4時至晚間8時

-- 夜間交易時段：晚間9時至隔日清晨4時

晚間8時至9時，暫停1小時，用於系統維護、測試與交易結算。日間交易時段仍包含盤前、正常盤與盤後交易，並維持上午9時30分的開盤鐘聲與下午4時的收盤鐘聲。夜間交易時段中，晚間9時至午夜12時成交的交易，將視為隔一個交易日的交易。

新制度下，交易周將於周日晚間9時開始，周五晚間8時結束。

支持全天候交易的倡議者指出，這將讓投資人，特別是美國以外地區的投資人，能更即時因應在正常交易時間以外發生的事件。不過，華爾街主要銀行對此仍持審慎態度，擔憂流動性下降、波動性升高，以及投資報酬的不確定性。

那斯達克北美市場資深副總裁Chuck MackMack表示，雖然延長交易時段的成交量，通常遠低於正常交易時段，但近來美國夜間交易時段的需求正快速成長。

他說：「我們在美國股票市場中，越來越明顯地看到來自美國以外地區的投資人，對那斯達克上市公司產生更強烈的需求。放眼全球，這些投資人希望能用自己的條件、在自己的時區，進入這個龐大的市場。」

