SpaceX估值8000億超車OpenAI 重登最有價值未上市公司

編譯易起宇／綜合報導
全球首富馬斯克旗下的太空業者SpaceX已確定向內部人士買回自家股票的價碼，將使SpaceX估值衝上約8000億美元。（路透）
全球首富馬斯克旗下的太空業者SpaceX已確定向內部人士買回自家股票的價碼，將使SpaceX估值衝上約8000億美元，重奪10月才失去給OpenAI的全球最有價值未上市公司寶座，勢必也將讓馬斯克與OpenAI執行長奧特曼之間的恩怨也可能進一步加深。

紐約時報報導，SpaceX財務長強森（Bret Johnsen）12日致函員工和其他股東表示，該公司和投資人正計畫以每股421美元，向持股人買回25.6億美元的股票，比先前的內部收購價碼高出近一倍，並暗示可能在明年首次公開發行股票（IPO）。

這項提案將使SpaceX的估值達到約8000億美元。OpenAI 10月才剛透過次級市場交易達到估值5000億美元，以1000億美元的差距，從SpaceX搶下全球最具價值未上市公司頭銜。若SpaceX近期執行這項提案，代表OpenAI只坐在這個寶座還不到兩個月。

馬斯克2015年和奧特曼共同成立OpenAI，但兩人的關係決裂。馬斯克2018年離開OpenAI，並在之後成立了對手公司xAI，甚至與OpenAI對簿公堂。而且，OpenAI今年也已推動改革事業結構，以在未來IPO，意味著馬斯克和奧特曼的爭鬥將從人工智慧（AI）科技，延伸到資本市場。

華爾街日報（WSJ）報導，OpenAI已告知員工，將終結要求員工須到職至少半年、才能獲得股票薪酬的規定，以加強留才，避免員工被馬斯克的xAI等對手挖角。OpenAI今年4月時，才把能獲得股票薪酬的時間從產業標準的12個月，縮短到六個月，而xAI去年夏季已做出類似調整。

報導引述知情人士指出，OpenAI終結這項政策，是為了鼓勵員工承擔風險，不必擔心在獲得首批股票薪酬之前就被裁員，同時在頂級AI業者競爭加劇之際，降低員工被挖角的機率。OpenAI發給員工的股票薪酬遠多於其他科技同業，預估今年將支出60億美元於這類成本，占了該公司預測營收的將近一半。

