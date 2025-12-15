記憶體短缺效應 戴爾商用PC估漲價三成

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合報導

美國電腦大廠戴爾（Dell）傳出計畫自17日起，全面調漲商用產品價格，因為個人電腦（PC）產業面臨DRAM、NAND Flash這兩種記憶晶片嚴重短缺，它們又是PC必要零件，今年以來供不應求，價格飆漲。

根據Business Insider看到戴爾對內發出的漲價清單。這次調漲針對企業客戶，而不是一般消費者。戴爾最新的財報顯示，商用業務約占戴爾負責銷售筆電與PC的客戶解決方案事業群（CSG）年營收的85%。

一位在戴爾銷售部門工作的員工表示，價格上漲幅度將「介於10%到30%之間」，視合約而定。他說：「這次漲價影響到所有人，目前沒有任何辦法可以避免，如果客戶想要這些產品，就只能付出更高的價格。」

據了解，配備32GB記憶體的Dell Pro與Pro Max筆記型與桌上型電腦，價格將上漲130至230美元。若選擇最高規格的128GB記憶體產品，每台的價格更將貴上520至765美元。

AI筆電也在漲價之列，例如，配備6GB Nvidia RTX PRO 500 Blackwell GPU的AI筆電，調漲66美元，而24GB GPU版本的機種則將上漲530美元。

AI基礎設施需求的飆升，科技公司因而大量搶購記憶體與儲存晶片，增加了與消費者裝置競爭這些晶片的狀況。

戴爾是美國企業電腦硬體的主要供應商之一，不只戴爾，聯想（Lenovo）與惠普（HP）等競爭對手也遭遇相同問題。

