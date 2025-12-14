我的頻道

布朗大學槍案釀2死9傷 警方拘留一名關係人

柏林會美特使前夕 澤倫斯基：烏克蘭放棄加入北約

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

編譯林文彬／綜合外電
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）
白宮人工智慧（AI）事務主管薩克斯（David Sacks）表示，中國已看穿美國允許Nvidia（輝達，又名英偉達）H200晶片出口到中國的策略，並且引述媒體報導指出，北京正在拒絕採購H200，並青睞國產半導體。

美國總統川普8日宣布將允許H200銷往中國，希望藉由把美國競爭引進中國市場，挑戰華為等中國重量級科技公司。

不過，薩克斯12日接受彭博資訊訪問時暗示，不確定這項策略是否會奏效。他引述一篇新聞報導說：「他們（中國）正在拒絕我們的晶片…他們顯然不想要，我認為原因在於他們想達成半導體自主。」

薩克斯13日在社群媒體透露，他引述的是英國金融時報（FT）報導，該報導披露中國將透過設下審批程序，要求國內買家提出採購H200的正當理由，從而限制購買。

輝達則表示，持續與美國政府針對已獲授權客戶的H200出口許可合作，「目前我們尚無能報告的成果，但三年來實施的籠統出口管制顯然已扶植美國的外國競爭對手，並導致美國納稅人損失數十億美元」。

中國據傳正評估推出金額上看700億美元的刺激方案，以扶植晶片製造業。彭博資訊指出，此舉凸顯北京當局減少依賴輝達等外國晶片製造商的決心，意味即使美國批准H200銷往中國，中國政府也會繼續扶持華為及寒武紀科技等公司。

另一方面，知情人士向路透透露，儘管中國政府尚未批准採購H200晶片，當地的科技公司仍尋求大舉下單，需求已強勁到促使輝達評估提高H200產量。路透上周報導，由於輝達專注於生產旗下最先進Blackwell和即將問世的Rubin產品線，目前H200晶片產量很有限。

White Oak資本合夥公司投資主管諾里‧邱（音譯）說：「我已察覺許多雲端服務供應商和企業客戶積極大舉下單，並遊說政府有條件鬆綁限制。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

輝達 華為 白宮

