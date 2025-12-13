我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

OpenAI面臨資源拉扯 矽谷科技圈對GPT-5.2問世反應冷

記者馬瑞璿、編譯季晶晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

就在谷歌發表廣獲好評的Gemini 3之後，OpenAI 11日對外發布最新的人工智慧（AI）模型GPT-5.2，但矽谷科技圈普遍反應冷淡。iKala共同創辦人暨執行長程世嘉表示，OpenAI已經很明確把風向帶往「企業市場」，但就跟所有B2B生意一樣，在資本市場環境裡，投資人想看到獲利能力的證明，接下來，OpenAI要面臨的是資源拉扯。

OpenAI指出，GPT-5.2在製作試算表、建立簡報、理解圖像、撰寫程式碼及處理長篇脈絡等方面，都優於前代模型。GPT-5.2將提供Instant、Thinking與Pro三種版本。Instant擅長快速寫作與資訊搜尋，Thinking更適合程式撰寫與規畫等結構化工作，而Pro則能在難題上給出最準確答案。

今年8月，OpenAI發布備受期待的新模型GPT-5，但市場反響不一，有人質疑其是否真的帶來革命性進步。

11月，OpenAI再推出新模型GPT-5.1，很快又被更強大的Gemini 3光芒所掩蓋，谷歌Gemini 3因推理和寫程式的能力出色而受到好評，促使OpenAI宣布「紅色警戒」，重新分配內部資源，全力強化ChatGPT並暫緩其他專案。

OpenAI執行長奧特曼11日受訪時指出：「Gemini 3對我們的影響，沒有原先擔心的那麼大。」他還預計OpenAI明年1月能脫離「紅色警戒」。他說：「我認為當競爭威脅出現時，你要聚焦處理，而且要迅速解決。」

OpenAI宣稱，GPT-5.2在一些博士專家級的指標超越Gemini 3，但多數人沒有太大感覺。程世嘉表示，這是因為GPT-5.2的發布主要是針對企業市場，強調專家能力有提升，對於一般消費者而言，則是一些漸進式的改善，當然不會引起一般使用者太大的反應。

觀察OpenAI要面臨的難題，程世嘉分析，OpenAI一方面要維持消費者市場的品牌熱度繼續燒大錢，一方面又要把資源挪移一大塊到建立樸實無華的企業通路、專注模型的正確性和穩定性和安全性。

跨入這個市場，OpenAI等於重新走一次雲端業者AWS、GCP、Azure走過的所有路，畢竟企業AI現在還是依附在雲端上面，這條路真的難走，再一次還是基礎建設的比拚。

程世嘉指出，ChatGPT對於消費者的「魔力」頂多維持住，使用者成長已經掉回單月單位數，要再往上已經有相當的困難，現在的情勢也逼得OpenAI不能再把大把銀子燒在創造魔力，而需重視獲利。

AI OpenAI Gemini

上一則

「雜誌封面魔咒」重來？AI概念股下挫

下一則

OpenAI新模型GPT-5.2迎擊Google 2026首季推成人模式

延伸閱讀

SpaceX告知員工回購股份 暗示明年可能IPO

SpaceX告知員工回購股份 暗示明年可能IPO
迪士尼投資OpenAI授權逾200角色 執行長：不會威脅創作者

迪士尼投資OpenAI授權逾200角色 執行長：不會威脅創作者
思科前執行長：2026年是美股7雄分水嶺 表現分上中下

思科前執行長：2026年是美股7雄分水嶺 表現分上中下
康州男聽信ChatGPT 殺害老母後自盡 OpenAI、微軟挨告

康州男聽信ChatGPT 殺害老母後自盡 OpenAI、微軟挨告

熱門新聞

大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21
輝達執行長黃仁勳認為中國具備AI基礎設施營建與能源優勢。（路透）

評美中效率落差大 黃仁勳：美建資料中心花三年 中一個周末蓋好醫院

2025-12-07 07:10
全球首富馬斯克。路透

全球貧富差距來到極端程度 台灣排名在「這裡」

2025-12-10 09:25

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控