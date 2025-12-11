我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖書館上方建住宅 紐約市議會倡「生活圖書館」解住房危機

Meta明年推「閉源」模型 查克柏格親掌AI 急轉彎

英特爾CEO陳立武推「與個人投資版圖重疊」交易 董事會力挺

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英特爾執行長陳立武。（美聯社）
英特爾執行長陳立武。（美聯社）

路透報導，英特爾執行長陳立武上任後，多次推動與他個人投資版圖高度重疊的交易，引發外界對利益衝突的疑慮。消息人士透露，至少有三起案例涉及英特爾評估收購或投資陳立武持股的新創事業，包括備受矚目的AI晶片公司Rivos與財務陷困境的SambaNova。

今年夏天，陳立武向英特爾董事會提案收購其擔任董事長的新創公司Rivos，本來遭否決，但在他要求英特爾一名下屬提出新的AI策略後，英特爾重啟相關討論。而在Meta對Rivos提出收購要約後，英特爾加入競價，雙方出價拉鋸使Rivos估值從原先募資時的20億美元推升至約40億美元。

由於細節未公開，路透無法得知陳立武作為Rivos股東的實際獲利。

除Rivos外，陳立武也提議英特爾收購由他擔任執行董事長的SambaNova。這家公司近年因營收不足與市場需求不如預期，而尋求新資金來源，目前談判仍在進行中。

根據消息人士，陳立武上任不久後便接管英特爾投資部門Intel Capital，取消先前的分拆計畫，改為讓該部門直接向他匯報。Intel Capital的投資委員會僅由陳立武和他的直屬下屬，財務長辛斯納，共同組成。

自此之後，Intel Capital已投資多家陳立武透過其投資工具或風險投資公司（包括A&E Investment LLC、Celesta Capital和華登國際）持股的企業。對proteanTecs的增資更提高了陳立武持股工具的帳面價值。

儘管公司治理專家警告可能的利益衝突，建議設立更強防火牆，英特爾董事會仍表態支持，強調公司治理合規，並稱陳立武的產業人脈對英特爾重建競爭力極為重要。

自他上任以來，英特爾股價已大約翻倍，漲幅超越同期標普500與晶片龍頭輝達。

路透無從確定英特爾的近期投資為陳立武增加了多少淨資產，他的淨資產估計遠超過5億美元。

英特爾 陳立武 AI

上一則

新思展望亮眼 Ansys整合＋Nvidia入股推升動能 目標兩位數加速成長

延伸閱讀

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難
印度塔塔要幫英特爾代工 雙方宣布攜手 助半導體供應鏈在地化

印度塔塔要幫英特爾代工 雙方宣布攜手 助半導體供應鏈在地化
英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普
大馬獲英特爾加碼投資2億打造封測中心 供應鏈地位提升

大馬獲英特爾加碼投資2億打造封測中心 供應鏈地位提升

熱門新聞

大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21
Vingroup自成商業生態體系，版圖跨足房地產、科技、工業、汽車、教育、醫療、通信、零售業等領域，可謂掌控越南經濟運作。(路透)

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生

2025-12-03 21:18

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺
華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周