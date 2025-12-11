英特爾CEO陳立武推「與個人投資版圖重疊」交易 董事會力挺

英特爾執行長陳立武。（美聯社）

路透報導，英特爾 執行長陳立武 上任後，多次推動與他個人投資版圖高度重疊的交易，引發外界對利益衝突的疑慮。消息人士透露，至少有三起案例涉及英特爾評估收購或投資陳立武持股的新創事業，包括備受矚目的AI 晶片公司Rivos與財務陷困境的SambaNova。

今年夏天，陳立武向英特爾董事會提案收購其擔任董事長的新創公司Rivos，本來遭否決，但在他要求英特爾一名下屬提出新的AI策略後，英特爾重啟相關討論。而在Meta對Rivos提出收購要約後，英特爾加入競價，雙方出價拉鋸使Rivos估值從原先募資時的20億美元推升至約40億美元。

由於細節未公開，路透無法得知陳立武作為Rivos股東的實際獲利。

除Rivos外，陳立武也提議英特爾收購由他擔任執行董事長的SambaNova。這家公司近年因營收不足與市場需求不如預期，而尋求新資金來源，目前談判仍在進行中。

根據消息人士，陳立武上任不久後便接管英特爾投資部門Intel Capital，取消先前的分拆計畫，改為讓該部門直接向他匯報。Intel Capital的投資委員會僅由陳立武和他的直屬下屬，財務長辛斯納，共同組成。

自此之後，Intel Capital已投資多家陳立武透過其投資工具或風險投資公司（包括A&E Investment LLC、Celesta Capital和華登國際）持股的企業。對proteanTecs的增資更提高了陳立武持股工具的帳面價值。

儘管公司治理專家警告可能的利益衝突，建議設立更強防火牆，英特爾董事會仍表態支持，強調公司治理合規，並稱陳立武的產業人脈對英特爾重建競爭力極為重要。

自他上任以來，英特爾股價已大約翻倍，漲幅超越同期標普500與晶片龍頭輝達。

路透無從確定英特爾的近期投資為陳立武增加了多少淨資產，他的淨資產估計遠超過5億美元。