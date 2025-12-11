2026美股前景看俏：5170億活水來了 退稅行情將啟動

美國納稅人明年平均將獲得1,600至2,000美元的額外退稅，這筆資金可望刺激消費，為美股提供上行動力。(路透)

分析師預期，川普政府今年夏天通過的稅務與支出法案，將使美國納稅人明年平均獲得1,600至2,000美元的額外退稅 ，這筆資金可望刺激消費，為美股提供上行動力。

接替聯準會主席鮑爾的熱門人選、白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，一般民眾明年退稅可能顯著增加。他說：「其中很大一部分將以年初退稅形式發放。」

富國銀行投資研究所周三發布報告估算，明年退稅總額將達5,170億美元。若估算屬實，將創下2017年以來最高紀錄（排除2020-21年疫情期間的大規模刺激方案）。

富國銀行投資策略分析師Jennifer Timmerman撰寫報告說：「接近44%的年增率將實質提振消費，協助美國經濟於2026年重拾動能。」她的分析團隊預測，標普500指數明年底目標區間介於7,400至7,600點，較周三收盤有7%-10%的上漲空間，10年期公債殖利率 料維持在4%至5%之間。

不過，市場短線面臨波動。Wilmington信託投資長Meghan Shue表示，明年第1季可能因投資人重新平衡投資組合及獲利了結賣壓而出現震盪。此外，許多企業為了維持假期買氣，可能延後轉嫁進口關稅 成本，第1季恐面臨更大的供應鏈壓力與關稅導致的漲價。但她預期，隨著關稅政策與減稅效益更明朗，第2季市場前景將轉佳。