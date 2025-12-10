Fed 決策／官員維持預測明年只降息1碼 五要點一次看

鮑爾在記者會上說：「我們處於有利位置（well positioned），接下來可以靜觀經濟情勢變化。」(路透)

聯準會（Fed）周三一如預期決議降息 1碼（0.25個百分點），但從決策官員就通膨和就業兩者風險孰大看法出現罕見分歧來看，接下來可能暫且觀望。

這次決議以9票對3票通過，六年來首度出現三位官員投下反對票。芝加哥聯邦準備銀行古斯比和堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德認為沒有必要降息，理事米倫仍主張一次降息2碼。

聯準會這次決議把基準利率調降1碼至3.5%至3.75%區間，為三年來最低水準，目的在於防範就業放緩幅度比預期更大。

由於通膨降溫進展停滯，官員先前就已暗示，若要進一步降息，先得看到勞動市場明顯轉弱。鮑爾 在記者會上說：「我們處於有利位置（well positioned），接下來可以靜觀經濟情勢變化。」

他說：「這次進一步讓政策回到較正常的位置，有助於讓勞動市場穩定下來；等關稅影響完全消化後，通膨也可望再度朝2%方向回落。」

被問及 Fed 的下一步行動是否肯定是降息時，鮑爾未予正面回應，但他表示，他不認為升息是有哪位官員把升息當做基本情境。

Fed會後，投資人將明年降息的預期從三次收斂至兩次。美國股市標普 500 指數收盤上漲 0.7%，略低於歷史高點；10 年期美國公債殖利率則小幅降至約 4.15%。

聯準會周三發布的會後聲明措辭極為謹慎，再度傳達和去年降息以來相似的訊號：未來降息的門檻會更高。

儘管如此，鮑爾仍為現在就降息的決定辯護，而非等到1月下旬的下次會議。屆時，Fed將擁有更多更為明確的數據，因為今年秋季聯邦政府停擺，部分數據發布有所延遲。

他暗示，在調整重複計算的因素後，4月以來，就業成長可能略呈負值。鮑爾說：「我認為可以說，勞動市場持續溫和降溫，但可能比我們原先預期的更為緩和一點。」

聯準會這次在聲明中也不再形容失業率「保持在低檔」。9月失業率從年初的4.1%升至4.4%。

不過，官員仍小幅上調明年經濟成長預測，鮑爾也表示，希望這波降息有助改善企業的聘僱意願。

並非所有參與會議的Fed官員都有投票權。最新一季預測顯示，在19位官員中，有六人預估明年底利率將高於這次降息前的水準，可見部分有投票權的官員可能是帶著保留意見支持降息，或是沒有投票權的官員根本反對這次決定。

Fed官員的中位數預估顯示，2026年和2027年分別會再降息一次。不過對利率走向的看法依舊分歧：有七位官員認為2026年全年應維持利率不變，另有八位則支持至少再降息兩次。

官員也把2026年的經濟成長中位數預測由9月的1.8%上調至2.3%，並預估明年通膨將降至2.4%，低於9月時預測的2.6%。

鮑爾表示，關稅帶來的影響預料明年會逐漸消退。

以下為決策結果與Fed主席鮑爾記者會的重點摘要：：

1. 預料明年降息1碼和9月預測相同

Fed官員把利率調降1碼。會後公布的「點狀圖」顯示，多數決策者預期2026年還會再降息1碼，與9月預測相同。這次決議以9票對3票通過，兩位區域聯準銀行總裁主張維持利率不變，理事米倫依然主張降息2碼。

2. 鮑爾稱目前政策立場「相當到位」

鮑爾在記者會中也強調，目前的政策立場「相當到位」，讓官員可先觀察勞動市場和通膨走向，再決定下一步。

3. 不支持降息的官員不只聲明所示的兩位

除了兩位反對降息、主張按兵不動的官員外，也可看出其他決策者其實並不支持這次決定。僅有四家分區聯邦準備銀行提出調降貼現率（Fed對商業銀行緊急貸款所收取的利率）的申請。此外，有六位決策者在經濟預測中表明，他們偏好把明年底的政策利率維持在3.75%至4%區間，也就是今天降息前的水準。

4. 鮑爾暗示勞動市場下行風險甚於通膨

鮑爾重申，面對通膨與就業這兩大使命，目前的政策沒有「零風險」的道路。他解釋這次降息的理由時指出，目前高於目標的通膨大多由關稅推升，而勞動市場也面臨明顯的下行風險。

從鮑爾的談話可見，Fed希望把利率維持在能兼顧抗通膨和支撐就業的區間，美國公債殖利率和美元指數同步走弱。利率交換市場預估，明年大約還會再降息2碼。美股上漲。

5. 必要時會買短債來補充流動性

聲明中增加一段：「委員會判斷，準備金餘額已降至充裕水準，並將根據需要開始購買較短期國庫證券，以持續維持充裕的準備金供應。」