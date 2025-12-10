風向變了？多頭老將雅德尼籲減碼科技七雄 轉向金融、工業

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合報導
雅德尼指出，如今還建議側重資訊科技和通訊服務類股已不合理。（美聯社）
華爾街長期看多的重量級人物雅德尼（Ed Yardeni）如今建議，相較於史坦普500其他成分股，應適度調降「科技七雄」比重，認為企業獲利成長的重心即將出現轉變。

雅德尼說：「愈來愈多競爭對手覬覦七雄豐厚的利潤。」他並指出，史坦普500指數其餘公司的生產力和獲利空間將受益於科技進步，「實際上，每家公司都正在演變為科技公司」。

他在周日發布的研究報告指出，2010 年以來持續建議部位側重資訊科技和通訊服務類股後，如今還建議側重這兩大類股已不合理。他將這兩大類股調回到和大盤相當的比重，並把比重加到金融、工業等產業，同時加碼醫療股。

Nvidia輝達(另稱英偉達)、Meta、Alphabet 在內的科技七雄股自 2019 年底以來累計大漲超過 600%，同期史坦普500指數的漲幅為113%。這波漲勢，最初受新冠疫情推動大型科技股需求，最近則由人工智慧熱潮接棒。

雅德尼也認為，在全球各市場相比之下，MSCI全世界指數配置中持續加碼美股的理由已不多。今年以來，全球其他市場因價位較便宜、美元走弱，以及企業獲利展現韌性的情況下，表現普遍勝過美股。

史坦普500 美股 華爾街

