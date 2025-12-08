我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

Fed本周料降息 股市能否再衝一波？專家點出這數字是關鍵

編譯林文彬／綜合外電
Fed本周決策會議將決定美股能否上演聖誕行情。（路透）
Fed本周決策會議將決定美股能否上演聖誕行情。（路透）

美國股市過去兩周吹響反攻號角，投資人預期美國聯準會（Fed）本周將再次降息，似乎是美股止跌反彈原因。專家表示，Fed明年還會降息幾次，可能是美股能否上演聖誕行情的關鍵。

Fed訂美東時間10日下午2時公布利率決策，目前市場似乎深信Fed屆時將降息。根據芝商所（CME）FedWatch工具，30天聯邦資金期貨顯示Fed降息1碼機率約87%。

Fed將降息的樂觀氣氛瀰漫市場，似乎是美股近來持續上漲原因。史坦普500指數上周連續第二周收紅，扭轉先前不到一個月跌逾5%的頹勢。

Aspiriant投資策略和研究常務董事格雷塞克（Dave Grecsek）說：「勞動市場數據已稍微強化Fed 12月再次降息理由…市場9月和10月時可以說已排除12月降息可能性，但這種可能性11月底突然重新浮上檯面，我認為這是市場上漲驅力。」

格雷塞克認為，相較於12月降息，明年降息次數其實更重要。目前投資人預期2026年Fed將再降息二至四次，明年降息次數才是真正可能推升市場及點燃聖誕上漲行情的因素。

除了利率決策，Fed也將公布經濟預測摘要，提供失業率、通膨和未來利率等要素預測。根據12月10日到期選擇權合約權利金，選擇權交易員押注史坦普500指數10日震盪幅度將達到1.3%。

降息 利率 美股

上一則

日本上季GPD萎縮幅度比初估更深 但無礙日銀升息之路

延伸閱讀

風向變了？多頭老將雅德尼建議減碼科技七雄 轉向金融、工業

風向變了？多頭老將雅德尼建議減碼科技七雄 轉向金融、工業
股神退休效應？波克夏今年來股價漲幅輸S&P 500

股神退休效應？波克夏今年來股價漲幅輸S&P 500
華爾街力挺 中國股市明年續強 小摩喊加碼

華爾街力挺 中國股市明年續強 小摩喊加碼
股神掌帥最後1年 波克夏B股今年績效遜於史坦普500指數

股神掌帥最後1年 波克夏B股今年績效遜於史坦普500指數

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點