我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝森特：年終購物季「非常強勁」美GDP挑戰3%收尾

蘋果4高管接連離職 下一位恐是自主晶片計畫核心人物

貝森特：年終購物季「非常強勁」美GDP挑戰3%收尾

編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部長貝森特預測美國今年經濟以3%成長率收尾。（美聯社）
美國財政部長貝森特預測美國今年經濟以3%成長率收尾。（美聯社）

美國財政部長貝森特周日表示，年終購物季迄今為止的表現「非常強勁」，他預測美國經濟將以穩健的步調為今年畫下句點。

貝森特在接受CBS專訪時表示：「經濟表現比我們預期的還要好。我們過去兩季國內生產毛額（GDP）成長達 4%。儘管有舒默（參議院民主黨領袖）造成的政府關門，我們今年仍將以3%的實質GDP成長收尾。」

根據美國經濟分析局（BEA），美國今年第1季GDP較去年同期萎縮0.6%，第2季則成長3.8%。

BEA預定在23日公布第3季的初步經濟數據。亞特蘭大聯邦準備銀行12月5日的最新估計顯示，第3季年化GDP 成長率為3.5%。

不過，消費者對美國經濟狀況依然悲觀，而消費占美國近七成的GDP。密西根大學12月的消費者信心指數為 53.3，較11 月上升4.5%，但比去年同期仍下滑28%。

最新的通膨報告因政府關門而延後公布，數據顯示9月消費者物價年增3%，其中家庭食品價格上漲3.1%。

在物價持續上升衝擊民眾之際，美國總統川普反駁外界認為美國民眾正面臨財務困境的說法。他在上周二的內閣會議中表示：「『可負擔能力』這個詞，是民主黨捏造的騙局。『可負擔能力』這個詞是民主黨的詐騙說法。」

最近的民調則顯示選民對川普處理經濟的方式感到不滿。根據NBC新聞的調查，約三分之二的已註冊選民認為川普政府在經濟與生活成本方面的表現不佳。

當貝森特周日被問到川普的言論時，他說，政府正在處理拜登政府留下的通膨問題，並指出媒體報導方式也左右了美國民眾對經濟的看法，「美國人民不知道自己現在的日子其實有多好。民主黨製造了稀缺問題，不論是在能源上，還是過度監管，這些都造成了現在的可負擔能力困境。我認為明年我們將邁向繁榮。」

民主黨 川普 貝森特

上一則

數十年最大出走潮？蘋果4高管接連離職 下一位恐是自主晶片計畫核心人物

下一則

美股漲、OpenAI淪股市包袱…5事不可不知

延伸閱讀

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
川普頒甘迺迪中心榮譽獎 親吐「幕僚長要求我主持」

川普頒甘迺迪中心榮譽獎 親吐「幕僚長要求我主持」
美國新國安戰略 涉台措辭比川普第1任更強

美國新國安戰略 涉台措辭比川普第1任更強
最高法院本月將裁定川普關稅案 企業紛紛先提告尋求退款

最高法院本月將裁定川普關稅案 企業紛紛先提告尋求退款

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25

超人氣

更多 >
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國

憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國
美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架