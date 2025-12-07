我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝森特：年終購物季「非常強勁」美GDP挑戰3%收尾

蘋果4高管接連離職 下一位恐是自主晶片計畫核心人物

路博邁：聯準會本周與明年Q1各降息一次 終端利率約3%至3.25%

記者賴昭穎／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯準會（Fed）本周將舉行今年最後一次FOMC會議，路博邁固定收益客戶投資組合經理人布雷西指出，預期聯準會12月與明年第一季各降息一次，中性／終端利率約3%–3.25%。（路透）
聯準會（Fed）本周將舉行今年最後一次FOMC會議，路博邁固定收益客戶投資組合經理人布雷西指出，預期聯準會12月與明年第一季各降息一次，中性／終端利率約3%–3.25%。（路透）

美國聯準會本周將舉行今年最後一次FOMC會議，路博邁固定收益客戶投資組合經理人布雷西（Tobias Bracey）指出，預期聯準會12月與明年第一季各降息一次；中性／終端利率約3%–3.25%；至於歐洲央行（ECB）可能還會降息兩次，主因為景氣仍疲弱，德國10年期公債殖利率仍有下調空間。

總經展望方面，布雷西提到，美國今年經濟成長率約1.6%，因受不確定性與關稅影響；明年有望回到約2.2%的趨勢成長。通膨（CPI）方面，「住房通膨」明顯降溫，且其在CPI權重約40%，對整體通膨下降影響大。商品通膨受關稅影響偏高，但整體仍緩步降溫。至於勞動市場顯示走弱跡象，新增就業可能降至每月約4萬至5萬甚至更低；供需平衡因移民減少而改變。

歐元區方面，布雷西指出，歐洲成長偏弱、通膨可控，預期歐洲央行仍有兩次降息空間；預估德國公債10年期合理價位約2.25，相對現價約2.75，未來仍有下降空間具吸引力。此外，近期大型雲端公司發債量增加以進行AI相關資本支出，今年一度單季發債規模就達900億美元上下（以往全年約300億美元），創造精選布局機會，重視結構與現金流品質。

針對各資產類別，機構MBS方面，布雷西說，利差已大幅收窄並低於長期平均值，因此NB策略收益基金（基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）已開始獲利了結並減持配置比重；但該資產相對許多投資級信用債，仍具有吸引力。至於非投等債的基本面強健、槓桿比例下降、違約預估接近長期平均；4月因為關稅利差大幅擴張時，NB策略收益基金增持非投等債，隨著利差收斂近期已逐步獲利了結。

布雷西表示，今年4月關稅事件後，非投等債利差一度擴大至500多點，但基本面其實不差，整體評等品質維持高水位、槓桿下降、違約率預估接近長期均值，與過去（例如2008前後或2016年）相比，市場質量更佳。近期利差擴大多源於「非信用因素」（利率波動、政策、關稅、海外事件），因此往往迅速收斂。因此，短期的利差擴大往往是逢低布局的好時機。

投資級債方面，布雷西指出，NB策略收益基金近期提高配置比重，增持主順位投資級信用債。10月後，AI主題從股票延伸到債市，大型雲端與資料中心公司加速發債以為AI基建融資。發債量在短期內倍增，造成投資級債信用利差階段性擴大，帶來選擇性機會。此外，NB策略收益基金在減碼機構MBS後，轉向高品質ABS，獲取較佳利差與收益；近期也增持投資級新興市場債，特別是中東國家主權債。

布雷西說，NB策略收益基金持續、主動地調整存續期，這樣的調整並非只是出於防禦，而是對市場機會的積極回應。近年利率波動很大，存續期不僅僅是避險工具，戰略性的調整存續期可以成為績效貢獻來源之一。展望未來，預期接下來利率市場的波動性降低，因此NB策略收益基金的存續期配置波動幅度也會下降。

殖利率 關稅 降息

上一則

金融時報年度人物／黃仁勳被讚「賭上Nvidia」奠定AI關鍵基礎

下一則

一年內扭轉頹勢 三星本季有望打敗SK海力士 重返DRAM龍頭

延伸閱讀

馬克宏：中國若不縮減貿易順差 歐盟擬祭關稅回應

馬克宏：中國若不縮減貿易順差 歐盟擬祭關稅回應
最高法院本月將裁定川普關稅案 企業紛紛先提告尋求退款

最高法院本月將裁定川普關稅案 企業紛紛先提告尋求退款
FT訪調：85%經濟學者認為本周三Fed將降息1碼

FT訪調：85%經濟學者認為本周三Fed將降息1碼
聯準會內部分歧 市場預料連3降息成定局

聯準會內部分歧 市場預料連3降息成定局

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25

超人氣

更多 >
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國

憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國
美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架