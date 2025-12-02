我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

Nvidia大買新思股 建革新工程與設計戰略合作關係

編譯廖玉玲、林文彬／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

Nvidia輝達（另稱英偉達）已斥資20億美元買進晶片設計軟體開發商新思科技（Synopsys）普通股，並與新思建立革新工程與設計的戰略合作關係，為這家晶片製造商大舉投資供應商的案例再添一樁，新思股價1日早盤大漲逾10%。

這項新合作關係涉及把輝達工具整合至新思晶片設計應用、部署AI代理人及聯手行銷，此次合作並非排他性，雙方仍能與其他科技企業協作，擴大在AI生態系的布局。

輝達執行長黃仁勳表示，雙方合作將重新定義工程與設計方式，加速未來關鍵產品的誕生。

輝達是以每股414.79美元價碼買進新思股票，略低於新思11月28日收盤價（418.01美元）。新思股價1日早盤暴漲11%，報464美元，輝達股價則下挫。

新思是電子設計自動化（EDA）與晶片設計工具的重要供應商，是AI硬體開發不可或缺的合作夥伴。新思執行長加齊（Sassine Ghazi） 表示，下一代智慧系統愈趨複雜，需更深度整合電子、物理與AI技術，與輝達的合作能讓自家工程工具獲得更強大的運算支援。

美國政府今年5月傳出以國家安全為由，禁止新思、益華（Cadence）等EDA大廠在未獲出口許可的情況下向中方銷售產品。

輝達 AI 黃仁勳

上一則

南韓出口強勁 上月增長13.3% 反映半導體和汽車需求持續暢旺

下一則

OPEC+下季不增產 激勵油價漲逾1%

延伸閱讀

美股早盤／比特幣急殺拖累 12月開門黑 Nvidia跌

美股早盤／比特幣急殺拖累 12月開門黑 Nvidia跌
獲Nvidia砸20億元入股 晶片設計軟體商新思盤前暴漲逾10%

獲Nvidia砸20億元入股 晶片設計軟體商新思盤前暴漲逾10%
孫正義批討論AI泡沫「不夠聰明」：含淚賣Nvidia股票

孫正義批討論AI泡沫「不夠聰明」：含淚賣Nvidia股票
白宮AI「沙皇」利益衝突太明顯？川普前策士巴農也開炮

白宮AI「沙皇」利益衝突太明顯？川普前策士巴農也開炮

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04
英特爾前執行長基辛格認為，台積電在亞利桑納州設廠，無法改變晶片大多在亞洲製造的現狀。(路透)

台積電設美廠也沒用 英特爾前CEO：無助於降低對亞洲依賴

2025-11-30 11:30

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險