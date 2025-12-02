Nvidia大買新思股 建革新工程與設計戰略合作關係

Nvidia輝達 （另稱英偉達）已斥資20億美元買進晶片設計軟體開發商新思科技（Synopsys）普通股，並與新思建立革新工程與設計的戰略合作關係，為這家晶片製造商大舉投資供應商的案例再添一樁，新思股價1日早盤大漲逾10%。

這項新合作關係涉及把輝達工具整合至新思晶片設計應用、部署AI 代理人及聯手行銷，此次合作並非排他性，雙方仍能與其他科技企業協作，擴大在AI生態系的布局。

輝達執行長黃仁勳 表示，雙方合作將重新定義工程與設計方式，加速未來關鍵產品的誕生。

輝達是以每股414.79美元價碼買進新思股票，略低於新思11月28日收盤價（418.01美元）。新思股價1日早盤暴漲11%，報464美元，輝達股價則下挫。

新思是電子設計自動化（EDA）與晶片設計工具的重要供應商，是AI硬體開發不可或缺的合作夥伴。新思執行長加齊（Sassine Ghazi） 表示，下一代智慧系統愈趨複雜，需更深度整合電子、物理與AI技術，與輝達的合作能讓自家工程工具獲得更強大的運算支援。

美國政府今年5月傳出以國家安全為由，禁止新思、益華（Cadence）等EDA大廠在未獲出口許可的情況下向中方銷售產品。