我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約移民聯盟華埠集會 控市警助ICE違法 促立即放人

MetroCard倒數1個月將永久停售 餘額可轉至OMNY帳戶

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

特斯拉執行長馬斯克表示，美國要跳脫愈來愈深財政坑洞的唯一方法，就是透過人工智慧（AI）和機器人提升生產力。

他在印度券商Zerodha共同創辦人卡馬特（Nikhil Kamath）11月30日播出的Podcast節目上表示，「這很可能是唯一能解決美國債務危機的東西」，「這有可能會造成大幅通貨緊縮」。

美國財政部數據顯示，截至11月26日止，美國的國家負債達到38.34兆美元，比十年前翻增超過一倍。

馬斯克表示，目前AI提升的生產力還不足以推升經濟產出到超過通膨速度，但情況即將改變。「我的猜測是，大概在三年內或者不到，商品和服務產出就會超越通膨。」

馬斯克表示，AI和機器人的進步將帶領人類到達「工作變成可以選擇的境界」，可能會在未來20年內實現。屆時全球生產力將會變得非常高，商品和服務變得十分富足，因此人類不需要透過工作來滿足其基本需求。

過去幾周來，馬斯克一直在闡述他對AI如何改變全球經濟的遠景。他在11月的特斯拉股東活動上表示，該公司的Optimus機器人將有可能消除貧窮和對人類勞動的需求。他在11月的美國沙烏地投資論壇上也表示，在AI化的未來裡，金錢將會變得不再重要。

AI 馬斯克 特斯拉

上一則

人民幣中間價創逾1年新高 專家預期年底前破7機率不大

延伸閱讀

棒球只輸大谷？Grok狂吹捧自家老闆 馬斯克：被惡意誘導

棒球只輸大谷？Grok狂吹捧自家老闆 馬斯克：被惡意誘導
政府效率部成立10個月悄然解散 馬斯克目標未達預期

政府效率部成立10個月悄然解散 馬斯克目標未達預期
馬斯克發豪語 自家AI晶片產量 最終將超越對手加總

馬斯克發豪語 自家AI晶片產量 最終將超越對手加總
Grok狂讚馬斯克 智力媲美達文西、棒球只輸大谷翔平

Grok狂讚馬斯克 智力媲美達文西、棒球只輸大谷翔平

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
存款不到100萬 安享退休可能嗎？

存款不到100萬 安享退休可能嗎？
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
好市多「網購星期一」來襲 哪些優惠最划算？

好市多「網購星期一」來襲 哪些優惠最划算？