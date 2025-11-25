美股續漲 市場重新加碼對Fed下月降息的押注 AI股出現兩樣情

輝達（NVIDIA）一度大跌7.1%，收跌2.6%，壓抑那斯達克綜合指數的漲勢。（路透）

美國股市周二繼續上漲，因經濟數據顯然支持聯準會（Fed）下月降息，但輝達 （NVIDIA）和Alphabet這兩大人工智慧（AI ）指標股出現兩樣走勢。

道瓊工業指數上漲664.18點，漲幅1.4%，報47,112.45點；史坦普500指數上漲60.77點，漲幅0.9%，報6,765.89點；那斯達克綜合指數漲153.59點，漲幅0.7%，報23,025.59點。

Alphabet上漲1.5%，向4兆美元市值又邁進一步。The Information報導，Meta Platforms 正和Google 洽談，從2027年起在資料中心使用Google的AI晶片，並計劃最快明年透過Google Cloud租用芯片。Meta Platforms上漲3.8%。

這消息觸動了投資人的敏感神經，他們本來就對AI領域的循環融資、失控的支出和日益加劇的競爭感到不安。

輝達一度大跌7.1%，收跌2.6%，壓抑那斯達克綜合指數的漲勢。費城半導體指數漲0.2%，博通上漲1.9%，台積電ADR漲0.1%。

Synovus Trust 基金經理人摩根（Dan Morgan）說，像Google這樣的超大規模雲端服務商進軍輝達的領域，「觸動了一種已經存在的恐懼」。他說：「Google確實實力相當雄厚。他們可不是什麼無足輕重的角色。」

其他一些AI相關股票也一同下跌。超微（AMD）跌4%，美超微跌2.5%。甲骨文公司(Oracle)下跌1.6%。

大量經濟數據公布，其中大部分數據支持聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在即將召開的貨幣政策會議上把關鍵的聯邦基金目標利率調降1碼（0.25個百分點）的觀點，但由於最近政府長期停擺造成的延遲，官方報告顯得過時。

商務部和勞工部分別發布的 9 月份零售銷售和生產者價格報告顯示，消費疲軟，通膨繼續降溫。

世界大型企業研究會(Conference Board)顯示，消費者信心惡化程度超出預期，近期預期驟降近12%。

Murphy & Sylvest 市場策略師Paul Nolte說：「幾位Fed官員發表談話，我們的態度就從‘12月不會採取任何行動’轉變為‘需要在12月降息，因為我們看到就業市場出現嚴重疲軟。」

最近幾天，在紐約聯邦準備銀行威廉斯和理事沃勒等人發表鴿派言論後，這種可能性有所增強。

金融市場目前的定價是，降息的可能性高達84.7%，而一周前為50.1%。

美國財政部長貝森特表示，美國總統川普很有可能在耶誕節前提名鮑爾的繼任人選，以白宮經濟顧問哈塞特呼聲最高。

在史坦普500指數的11個主要類股中，醫療股領漲，能源股跌幅最大。

儘管遜於預期的零售銷售數據和低迷的消費者信心指數引發了對消費者健康狀況的疑慮，但一些總體正面的零售企業財報推動零售股上漲2.0%。

柯爾百貨(Kohl's)大漲42.5%，服裝零售商Abercrombie & Fitch急升37.5%，這兩家公司均上修年度獲利預測。

阿里巴巴在美國上市的股票下跌2.3%，此前該公司報告截至9月一季淨利降幅逾七成，遜於市場預期。