打臉「大賣空」本尊 Nvidia財務長、科技分析師反駁折舊說

快訊

編譯陳苓／綜合外電
輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）出面駁斥晶片折舊疑慮。（路透）
人工智慧AI）折舊問題，掀起AI泡沫憂慮，但Nvidia（輝達，又名英偉達）財務長柯蕾絲（Colette Kress）出面駁斥，強調輝達CUDA軟體，能延長繪圖處理器（GPU）的使用壽命。晶片分析師和業界人士也說，GPU折舊速度沒那麼快。

柯蕾絲19日在法說會上表示，多數AI加速器要是沒有CUDA與輝達的多用途架構，隨著模型技術演進，幾年內就會過時，但CUDA讓六年前出貨的輝達A100 GPU，現今依舊利用率滿載。

Business Insider報導，晶片折舊問題出在新GPU問世後，舊款GPU的價值將減，雲端業者必須計入折舊，來反應這種情況。折舊速度愈快，對盈餘衝擊愈大。

投資人擔心GPU使用壽命只有一或兩年，但雲端業者以五到六年周期來計算折舊，這種會計配比不當，可能會在幾年後重創AI產業盈餘。電影「大賣空」主角原型貝瑞就質疑科技巨擘，為壓低折舊費用，拉長了晶片使用周期，以衝高獲利。

然而，伯恩斯坦（Bernstein）首席晶片分析師羅斯根（Stacy Rasgon）不這麼認為。他在報告中寫道：「GPU使用大約六年仍可獲利，多數超大規模資料中心的折舊計算是合理的。」

羅斯根等分析師表示，相較於透過雲端出租GPU的市價，AI資料中心的GPU運作成本「非常低」，這讓長期使用舊款GPU的「邊際收益」（contribution margins〉相當高。邊際收益是指扣除變動成本後的營收，為評估產品獲利能力的常見方法。

伯恩斯坦分析師說，就算每代GPU的性價比出現實質改善，業者仍可用五年前的A100晶片，輕鬆賺取獲利；這表示五六年的折舊週期是合理的。輝達的A100晶片在2020年推出。

雲端服務業者Lambda主管羅威（Matt Rowe）更說，GPU有效壽命可以拉長到七或八年，方法是延長保固期和重新部署這些晶片。GPU保固期通常為五年，一旦故障可以替換新品，能延長整體晶片使用期限。另外，打造最新款的AI模型，固然需要最新最強的GPU，但要讓這些模型持續運作，進行推論功能，則未必需要最新晶片。

投資人的另一憂慮是，舊款GPU較耗電，業界將偏好新款GPU，會加劇折舊問題。但資料中心營運商Crusoe主管梅納（Erwan Menard）說，並非如此。舊款GPU能便宜購入，雖然耗電，但考量到全部成本，舊款GPU的營運成本往往較低。

AI 輝達 人工智慧

