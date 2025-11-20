我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

Google最強AI Gemini 3可讀懂空氣 聊天機器人晉升為數位同事

編譯周辰陽、記者蘇嘉維、彭慧明／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

Google於18日發表旗下最強AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖，從過往的閱讀文字、圖像，進化到會「讀懂空氣」，並整合到整體Google生態系。

Gemini 3不僅具備解決問題，更具備分析、判斷及思考能力，從過往的「聊天機器人」晉升為「數位同事」等級。業界認為，Gemini 3大進化，象徵AI模型已進入全新世代，後續需更強大算力支援，Google勢必加大投資AI伺服器力道，助益鴻海、廣達、英業達等代工夥伴後市。

法人指出，鴻海、廣達、英業達等代工廠都已打入Google AI伺服器的L6、L10、L11等相關組件供應鏈，目前Google釋出的訂單能見度直達2026年底。

Gemini 3於18日推出後，OpenAI執行長奧特曼及特斯拉執行長馬斯克都相繼送上祝賀，顯示Gemini 3備受市場關注。股神巴菲特持有的波克夏海瑟威更加碼投資Google股票43億美元，顯示巴菲特同樣看好未來AI運算需求將成為市場上一大商機。

Google表示，Gemini 3的推理和多模態能力提升，解釋與視覺化告想的能力提高，不只是個別處理文字或圖像，編寫程式能力也強化，能創建簡報檔或互動試圖向，說明複雜的想法，並將改善針對Gemini應用程式（App）與Google搜尋引擎AI模式提問的回答精密度，且能轉換文字與生成圖像的資訊、或來自App的單一提示詞。

例如，若有用戶詢問旅遊計畫，Gemini 3能生成視覺圖像，涵蓋可點擊的互動元素，在查詢比較不同房貸利率與頭期款時，Gemini 3能即時生成互動式比較工具，並附上各方案的利弊分析。Google說，「重點不只是Gemini 3理解輸入詞的方式，而是能以全新的方式呈現」。

此外，Gemini Pro與Ultra的美國付費用戶現在將能在Google的搜尋模式下，看到採用Gemini 3模型的「思考」新選項，能夠更精細拆解用戶的查詢字詞，從而回應用戶日益複雜的提問。Google表示，「思考」功能將在近期擴及所有搜尋服務。

Google執行長皮伽說，Gemini 3是要理解深度與文字微妙，「更能理解脈絡和查詢背後的意圖」，「想想只花兩年，AI就從單純讀文字和圖表，演進到會『讀懂空氣』，真的很不可思議」。

這也凸顯Google正運用自家資源雄厚的「全棧式」技術優勢，追趕OpenAI。Google有DeepMind研究員創建模型，運用自家TPU晶片訓練模型，擁有託管模型並提供給開發者的雲端服務，還能透過搜尋、YouTube、Gemini等受歡迎的App通路，直接送到顧客手上。

Google Gemini AI

上一則

美國對沙國晶片開綠燈 或助攻Nvidia、超微做大商機

下一則

富士康部署蘋果折疊機 搭建專屬生產線

延伸閱讀

巴菲特連3年狂賣股 股神泡沫警語失準了嗎？

巴菲特連3年狂賣股 股神泡沫警語失準了嗎？
巴菲特大舉買入 Alphabet股價早盤勁揚逾5%

巴菲特大舉買入 Alphabet股價早盤勁揚逾5%
別信巴菲特 富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事

別信巴菲特 富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事
「歸於沉寂」 巴菲特告別股東 1490億財產捐子女基金會

「歸於沉寂」 巴菲特告別股東 1490億財產捐子女基金會

熱門新聞

隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

2025-11-17 09:39
全美最大電信業者威瑞森通訊為因應市場競爭並降低成本，下周將裁員1萬5000人。(美聯社)

電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

2025-11-13 19:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」