華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

理事喊話12月降息 聯準會內部分歧浮上檯面

編譯劉忠勇／綜合外電
沃勒認為，即使排除政府停擺產生暫時壓抑支出的效應，美國經濟成長「2025年下半年很可能從第2季的高速步調明顯放慢」。(歐新社)
被視為最有可能接替鮑爾出任主席的聯準會（Fed）理事沃勒周一主張在12月降息，這番表態也凸顯決策官員在抑制通膨和支撐走弱的就業市場兩者孰重之間，看法呈現極大分歧。

沃勒周一在倫敦表示，依照他「對最新數據的判讀」，他傾向在Fed下月10日的會議上「支持降息」，並說這是基於「風險管理」較適切的做法。

Fed前兩次決策會議已各調降利率1碼，反映今夏以來就業市場出現轉弱跡象。

沃勒表示，勞動市場「依舊疲弱，近乎停滯」，而9月通膨數據顯示，「關稅帶來的影響相當有限」，市場對未來物價走勢的預期「仍然相當穩定」。

不過，聯邦公開市場委員會（FOMC）其他成員有不同見解。波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯、堪薩斯城聯邦準備銀行施密德（Jeff Schmid）以及理事巴爾（Michael Barr）等偏鷹官員，均認為3%仍然過高，而美國經濟成長展現超乎預期的韌性。

沃勒則反駁說，即使排除政府停擺產生暫時壓抑支出的效應，美國經濟成長「2025年下半年很可能從第2季的高速步調明顯放慢」。

鮑爾10月下旬宣布降息後已表示，12月再度降息「絕非定論」。

Fed副主席傑佛森周一也表示，勞動市場風險「仍偏向下行」，顯示Fed仍有空間進一步降息。不過，他也說，由於欠缺官方數據，再加上通膨和就業之間的風險平衡已出現變化，都凸顯「有必要放慢腳步」。

降息 鮑爾 利率

延伸閱讀

