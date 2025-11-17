比特幣大跌「極度恐懼」警報響起 空單狠押下殺至8萬美元

比特幣正持續下跌，而投資人正為空頭走勢布局，押注比特幣可能下探至8萬美元。(路透)

根據CoinMarketCap報價，在台灣時間周二（18日）上午約9時，比特幣過去24小時挫跌逾3%，報91,993美元，已跌破9.2萬美元關卡，過去七天累計跌幅超過13%，已回吐年初以來逾30%的漲幅。

乙太幣一度跌破3,000美元大關，周二盤中報3,026美元，自10月初以來跌幅達24%。

在選擇權市場中，投資人擴大做空押注，普遍認為跌勢遠未結束，深口袋買家紛紛退場。另一方面，更廣泛的市場自10月初的猛烈強制平倉潮後一直不振，當時約190億美元數位資產瞬間蒸發。加密期貨未平倉合約縮減，尤其是較小型的加密幣，如Solana，其部位據Coinglass數據顯示已減少超過一半。

市場氛圍已迅速轉變，對比特幣下跌進行避險的需求大增，尤其集中在押注比特幣會跌至90,000、85,000與80,000美元價位。根據Coinbase旗下衍生品交易所Deribit的數據，本月底到期的保護性選擇權交易量特別活躍，投資人搶購看空比特幣的11月底到期合約，規模超過7.4億美元，遠超過看多的部位。此時距離比特幣在10月初創下超過12.6萬美元歷史新高僅一個月多。

去中心化金融研究公司Ergonia研究主管紐豪斯表示：「過去六個月逢低買進、累積部位的買家，如今發現他們已深陷套牢，市場現在日益欠缺基於信念的現貨買盤。」。

這波痛苦主要集中在那些今年稍早大量囤積加密貨幣 、希望成為股市中的「囤幣概念股」的企業。儘管帶起這股企業囤幣風潮的Strategy公司才剛再買進8.35億美元比特幣，但一些類似企業壓力愈來愈大，可能必須賣掉加密貨幣來保護資產負債表。

這類拋售會造成心理衝擊，尤其是市場中充斥著被大幅套牢、無力加碼、但又尚未準備止損的投資人。

CoinMarketCap編製、追蹤價格動能、波動度、衍生品等指標的一項情緒指數顯示，加密投資人正處於「極度恐懼」狀態。

更大的經濟因素也在拖累情緒。交易者密切關注本周三輝達（Nvidia）的財報，且市場對聯準會 12月降息的押注也有所減低。美股標普500指數周三下跌逾1%，拖累各類風險資產的氛圍。

Kaiko研究分析師麥卡錫表示：「我認為Fed的動向與AI泡沫的討論，是今年底前加密貨幣與風險資產的兩大逆風。」「AI 相關風險正不斷累積，也影響加密市場的風險情緒，再加上聯準會官員的談話，你會看到比特幣呈現持續下跌的趨勢。」