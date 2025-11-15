美聯準會官員放鷹 潑12月降息冷水 市場退場觀望

美國聯準會有愈來愈多決策官員表示，下月是否降息，應該謹慎應對。（路透）

美國聯準會（Fed）官員持續放鷹，對12月降息 的預期澆冷水，衝擊市場信心，也促使投資人在即將密集公布的美國經濟數據出爐前，暫且先落袋並退場觀望。

道瓊 工業指數跌0.65%；史坦普500跌0.05%；那斯達克指數上漲0.13%，結束了連續三個交易日的下跌。此前，道瓊工業指數和史坦普500指數13日收跌1.7%，那斯達克綜合指數跌2.3%，均是一個多月來最大單日跌幅。比特幣熊市加深，一度跌破9萬6000美元。

美股13日的賣壓延續至亞洲與歐洲股市14日盤勢，韓股收盤大跌3.8%，台灣與日本股市各跌1.8%，由三星電子、SK海力士及台積電引領下挫；道瓊歐洲Stoxx 600指數也跌0.9%，德國、英國、西班牙及法國等股市大盤也走低。

分析師指出，在人工智慧（AI）類股價位偏高疑慮居高不下之際，更多Fed官員對12月降息展現審慎態度，促使投資人先落袋為安。

今年有投票 權的聖路易聯準銀行總裁穆薩林（Alberto Musalem）13日表示，由於通膨仍高於Fed的2%目標，官員應審慎思考進一步降息，「我們必須繼續對抗高於目標的通膨，同時提供勞動市場些許支持」。今年沒投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）也主張，應該維持利率不變，以繼續降低通膨。

今年沒投票權的明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里認為，「目前我們的通膨率仍然過高，約在3%」，「經濟活動的潛在韌性比我的預期還強」，暗示他還在觀望12月是否降息。

此前今年有投票權的波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示，短期內進一步寬鬆的門檻變得「相對較高」，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）也傾向維持利率不變。

隨著金融市場注意到聯準會官員最近鷹派言論日增，芝加哥商業交易所（CME）集團的FedWatch工具顯示，投資人預期12月降息1碼的機率已降至52.4%，低於前一天的62.9%，更遠低於一個月前的95.5%。