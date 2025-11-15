我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

川普權衡空襲委內瑞拉 美軍萬人待命 智庫：動武機率50-70%

美企人力支出緊縮 Nike取消「減壓假」

編譯季晶晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

運動品牌巨擘耐吉（Nike） 已終止為員工額外多提供一周的減壓假，這項曾經是業界標竿、為照顧員工心理健康的措施退場，與Verizon傳出可能裁員高達20%的消息相映照，顯現企業在經濟壓力下重新調整人力資源策略。

Nike自2021年起每年8月實施「健康周」（Wellness Week），期間位於俄勒岡州的全球總部全面停擺，給員工額外一周帶薪假期。

這項政策原是新冠疫情期間為緩解員工壓力而設，但人資長Treasure Heinle本周告訴員工：「現今環境與數年前大不相同」，公司處於「關鍵時刻」，因此做出改變。

無獨有偶，電信巨擘Verizon也正研議裁員計畫，據悉可能於下周宣布規模最高達20%的組織精簡方案。具體方案還在討論當中，但預計可能影響1.5萬至2萬人。

這將是上月上台的新任執行長舒曼為奪回市占率而領導企業轉型的重要舉措。Verizon已連續三季用戶數下滑，且股價表現落後兩大競爭對手。

此波裁員預期將涵蓋各層級與所有業務部門，公司計畫自下周起透過主管面談通知受影響員工，多數被裁撤人員會在年底前完成離職程序。該公司也計畫將200家直營門市轉為加盟模式。

裁員 疫情 心理健康

上一則

美中貿易戰衝擊 「應用材料」財測冷颼颼、股價崩

下一則

降低對美國依賴 歐盟擬整合美元儲備

延伸閱讀

FBI投入大量人力為何查不出2021年的華府炸彈客？

FBI投入大量人力為何查不出2021年的華府炸彈客？
電信競爭激烈 威瑞森下周裁員1.5萬人 公司史上之最

電信競爭激烈 威瑞森下周裁員1.5萬人 公司史上之最
350億元併購案後 新思科技將裁員2800人

350億元併購案後 新思科技將裁員2800人
企業緊縮潮擴大 Nike停辦帶薪假「健康周」

企業緊縮潮擴大 Nike停辦帶薪假「健康周」

熱門新聞

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身