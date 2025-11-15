美中貿易戰衝擊 「應用材料」財測冷颼颼、股價崩

美國半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）上季銷售下滑，預料本季再降，並指出中國明年支出將因美國出口管制更嚴而下滑，拖累該公司股價14日美股 早盤跌逾3%。

應材13日盤後公布，在止於10月26日止的會計年度第4季（上季），營收較去年同期下滑3%至68億美元，略高於市場預估；調整後每股盈餘2.17美元，也高於預期。由於美國設下的出口限制，應材在中國的銷售上季年減8%，新年度第1季可能仍遜於一年前。

展望本季，營收預測是68.5億美元，正負5億美元，雖高於分析師平均預估67.6億美元和2.15美元，但仍較去年同期減少逾4%。每股盈餘預估2.18美元，正負0.2美元；相較下，分析師預估2.15美元。

應材執行長迪克森表示，美國的限制措施持續衝擊對中國的銷售，應材今年「成長受到壓抑」。美方的新出口管制措施使應材無法供應中國記憶體與成熟製程設備，而非美系設備商卻不受同等限制。近年來，應材的中國營收占比已從近40%降至兩成多。不過，應材認為AI 浪潮帶動的記憶體投資可望部分抵銷負面影響。