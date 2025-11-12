小摩推出美元存款代幣 實現全天候「秒級交易」但只限一類客戶

摩根大通開始向機構客戶推出一種名為「JPM Coin」的美元存款代幣。（路透）

摩根大通 （JPMorgan Chase，簡稱小摩）開始向機構客戶推出一種名為「JPM Coin」的美元存款代幣，可實現全天候交易與「秒級支付」。此時正值金融機構持續擴大進軍數位資產領域。

摩根大通區塊鏈部門Kinexys全球共同主管馬雷拉受訪時表示，JPM Coin代表著在摩根大通的存款，讓用戶能夠透過與Coinbase Global公司關聯的公共區塊鏈Base發送或接收資金，可以在短短幾秒內處理資金收付，而且全天候24小時都能進行，不再需要苦候多日，也不侷限於銀行工作時段才能處理。

摩根大通是在試驗數月後推出JPM Coin，參與試驗的公司包括萬事達卡（Mastercard）、加密交易所Coinbase和B2C2。根據聲明，摩根大通計劃稍後讓客戶的客戶也能使用此代幣，並在監管機構批准後，擴展至其他貨幣 幣別。馬雷拉表示，未來打算擴展至其他區塊鏈。

JPM Coin代號為JPMD，摩根大通是在6月宣布試驗計畫。馬雷拉說，公司也註冊了JPME商標，用於未來可能推出的歐元計價存款代幣。

推出存款代幣代表摩根大通大幅擴張區塊鏈業務。此時，包括花旗、西班牙國際銀行（Banco Santander）、德意志銀行和PayPal等全球銀行與大型企業積極探索如何透過數位資產讓支付更快速、成本更低。同時，美國近期通過的「天才法」（GENIUS Act） 也為穩定幣提供監管框架，進一步推動數位貨幣發展。

包括紐約梅隆銀行、滙豐銀行等其他銀行，也在研究或已推出類似的存款代幣服務。

所謂存款代幣是由商業銀行發行、代表現有客戶存款權益的數位貨幣，也就是已存於銀行帳戶中資金的「代幣化版本」，設計目的是透過區塊鏈更便捷地流通。這與穩定幣不同，穩定幣通常與法定貨幣價值掛鉤，並以政府債券 或其他高流動性資產以1比1的方式做擔保。

馬雷拉說，穩定幣獲得大量討論，但對機構客戶而言，以存款為基礎的產品其實是更具吸引力的替代方案。 這類代幣甚至可以產生收益。」

穩定幣發行商通常會從做為擔保儲備資產的債券中獲取收益，但這些收益並不會分配給代幣持有人。相較下，存款代幣能為持有人提供利息，這對擁有大量資金的機構極具吸引力。