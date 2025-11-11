我的頻道

政府重開協議未解決健保補貼 這些低收入者怎麼辦？

3年竊案暴增1518% 紐約成扒手之都 警方提醒購物季保持警覺

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

編譯林奇賢／綜合外電
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎9日在X發文時，先提出一個大哉問，「窮人該怎麼辦？」接著呼籲買進目前價位約為50美元的白銀，他預測白銀價格之後會攀升，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。

他說：「我同情窮人，但我不認為應該直接給窮人錢。正如我在主日學聽到的那句話，『給人一條魚，只夠他吃一天；教他釣魚，可以讓他吃一輩子』。」「在我上一篇推文中，我問了個問題，白銀突破50美元了，下一步會是70美元嗎？」「這是個好消息，我很興奮。但多數人卻無感。」

「世界上大多數人，就連窮人也可以負擔得起50美元的白銀，但只有少數人買得起一枚10萬美元的比特幣。我首次買比特幣的是每枚6,000美元的時候，我首批買進的100枚比特幣，現在價值數百萬。」

「如果我現在買不起10萬美元的比特幣，我會對白銀會從50美元漲到70美元的預測，感到興奮。」

他說，永遠記得我富爸爸的投資法則，「你的獲利是在買入時就決定的，而不是在賣出時」。

羅伯特・清崎推測，從現在起開始算一年，白銀會漲到每英兩200美元，「當白銀漲到200美元時，輸家就會開始買，請不要做輸家。要趁價格低時買進，在輸家開始買的時候賣出。保重」。

比特幣 釣魚

