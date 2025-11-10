iPhone再進化 蘋果擴大手機衛星服務

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合報導
蘋果正開發多項以衛星為核心的功能，其中包括讓第三方App也能使用衛星連線能力。（路透）
蘋果正開發多項以衛星為核心的功能，其中包括讓第三方App也能使用衛星連線能力。（路透）

iPhone目前已具備「透過衛星傳送的SOS緊急服務」的功能，已在多次危急情況中發揮關鍵作用。這項技術在沒有行動訊號時相當實用，但蘋果希望進一步擴充其功能，讓使用者能有更多應用場合。

以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果正開發多項以衛星為核心的功能，其中包括讓第三方App也能使用衛星連線能力。

據彭博報導，蘋果可能會為開發者推出可使用的API（應用程式介面），以支援相關功能。不過，並非所有由蘋果自行開發的衛星功能都會以這種方式開放使用。

蘋果也可能擴充現有的「透過衛星傳送訊息」功能。據報導，蘋果嘗試支援傳送照片，不僅侷限於文字訊息。同樣地，蘋果也希望讓Apple Maps能搭配衛星功能運作。雖然衛星原本已用於定位，但葛曼指出，蘋果正在研究讓地圖資料本身也能透過衛星連線傳送給使用者。

蘋果也打算改善目前的連線方式。現行作法要求使用者身處開闊地帶、仰望天空，並依指示手動調整iPhone的方向以對準衛星。

蘋果希望讓使用者即使將手機放在口袋裡或車內，也能自動連上衛星，而不必特別調整手機角度或姿勢。

目前這項服務可讓相容的iPhone以及最新的Apple Watch Ultra 3連接由Globalstar營運的衛星網路。蘋果也曾討論，未來可望透過自家開發的數據機晶片，讓iPad支援衛星通訊，不過目前尚無具體時程。

Globalstar在衛星通訊業中屬於規模較小的業者，旗下衛星群也已老化，不過目前仍足以支撐蘋果的需求。

但整體競爭局勢正在改變。馬斯克旗下的SpaceX憑藉「星鏈」（Starlink）計畫，已成為衛星通訊領域的重要勢力，並和T-Mobile建立廣泛合作關係。

