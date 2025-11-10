我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

效法羅斯福 川普想推50年房貸 自家人批：到死還不完

航班減10% 華人憂假期受影響 專家：選直飛、避轉機　

效法羅斯福 川普想推50年房貸 自家人批「到死都還不完」

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統川普計劃推出50年期房貸。（美聯社）
總統川普計劃推出50年期房貸。（美聯社）

川普政府正推動推出50年期固定利率房貸的計畫，相信這項改革能降低數百萬名美國人擁有房屋難度，但這個構想旋即遭到批評，就連自家人也不挺。

總統川普8日在社群媒體Truth Social分享一張圖片，把他提議的50年期房貸與前總統羅斯福新政推出的30年期房貸並列，並搭配「美國偉大總統」（Great American Presidents）的標題。聯邦住宅金融管理局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）同日也在X證實美國正研擬50年期房貸，認為這類房貸將徹底改變局面。

美國30年期房貸固定利率過去三年多持續高於6%，擁有房屋成本居高不下已將許多想買房的人擠出市場。Redfin數據顯示，從中位數來看，目前美國家庭每月償還房貸支出占收入比率約39%，遠高於長期基準。

把房貸期限從30年延長至50年能壓低每月償還金額，南加州大學教授格林（Richard Green）估算，如果在50年內分期攤還，每10萬美元房貸每月償還金額為564美元，低於30年期貸款的632美元。如果是50萬美元房貸，每月償還金額可能大約減少340美元。

不過，這些數據未將期限較長貸款利率較高納入考量，之所以這樣是因為拉長期限會推升銀行業者風險。房貸期限延長至50年不只會推升總利息支出，還會導致房屋淨值增加速度下降，可能讓貸款人一輩子都無法逃出債務陷阱。

保守派共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）反對推出50年期房貸的構想，認為這類房貸讓銀行、房貸放款業者和房屋建商有利可圖，但老百姓支付的利息卻會大增，甚至辭世時都尚未還清房貸。經濟學家柯文（Tyler Cowen）則引用ChatGPT彙整的資訊指出，推出政府擔保的50年期房貸將推升金融體系利率風險。

利率 貸款 川普

上一則

從「電蚊雷射」到無人機干擾槍 DroneShield成澳洲最強軍工股

下一則

愈跌愈要買 富爸爸作者清崎：金價上看2.7萬美元 比特幣直衝25萬美元

延伸閱讀

加州5城市CP值超高 獲選房地產「隱藏版寶石」

加州5城市CP值超高 獲選房地產「隱藏版寶石」
房貸利率微升 購屋、再融資申請量大增

房貸利率微升 購屋、再融資申請量大增
2孩托兒費超過房貸 壓垮年輕夫妻、影響勞動力

2孩托兒費超過房貸 壓垮年輕夫妻、影響勞動力
房價太貴 越來越多購屋族選擇風險較高的ARMs貸款

房價太貴 越來越多購屋族選擇風險較高的ARMs貸款

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活