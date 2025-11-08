我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

「消滅貧窮就靠它」馬斯克稱未來人類不必工作 還能防止美國破產

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉執行長馬斯克表示，Optimus人形機器人可終結貧窮，讓世人都不必再工作。（路透）
特斯拉執行長馬斯克表示，Optimus人形機器人可終結貧窮，讓世人都不必再工作。（路透）

雖然特斯拉人形機器人Optimus已能在萬聖節發糖果、露一手中國功夫，並在日前的股東年會上跳舞，但億萬富豪馬斯克有更大的願景，他認為未來所有工作都可由機器人代勞，使機器人成為終結貧窮的關鍵力量。

馬斯克在6日的股東大會上表示：「世人常說要消滅貧窮，讓人人都能享有絕佳的醫療照護。」「事實上，成功途徑只有一條，那就是透過Optimus機器人加以實現。」「Optimus真的能消滅貧窮。」

他也說，Optimus將改變將改變受刑人的生活方式，未來可能不需要把人關進監獄，Optimus可以「如影隨形，並阻止你犯罪」。

馬斯克說，機器人將使全球經濟規模擴大10倍，甚至可能達到100倍。

他先前在特斯拉第3季財報的電話會議上想像出一個由Optimus帶動的「可持續富足」世界，這是他宏圖計畫的第四篇章。他預測，Optimus每年的生產力可達人類的五倍，歸功於它們可以全天候運作，「AI對人力生產力的增進效果有其侷限，但如果將AI具體化，則成效無可限量」。

馬斯克也在近期上知名播客喬羅根節目時，形容「可持續富足」的具體情況，以及未來機器人轉變經濟的方式，「我的結論是，能讓我們擺脫債務危機、防止美國破產的唯一方式，就是AI與機器人」。

他說，像Optimus這類機器人會讓人們可自由選擇是否要工作，「在良好情境下，全民都有普遍高收入。人人都能擁有自身想要的產品與服務，但中間將歷經許多苦痛與紛擾」。

Business Insider報導指出，馬斯克並非唯一大力推行全民基本收入的商業領袖，昔日和馬斯克是朋友、現在翻臉成仇人的OpenAI執行長奧特曼，2024年曾主持一項基本收入的試點計畫。 臉書共同創辦人休斯和eBay創辦人奧米迪亞也都表達了對無條件基本收入的支持。

馬斯克告訴喬羅根：「假設在資本主義下AI和機器人技術的應用走上正確的道路，那麼它實際上將打造出共產主義烏托邦。」「AI和機器人將取代所有工作。工作成為選項，例如，可以自己種菜，而非用買的。」

馬斯克 AI 特斯拉

上一則

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

延伸閱讀

馬斯克：特斯拉要蓋超大型晶圓廠 月產100萬片

馬斯克：特斯拉要蓋超大型晶圓廠 月產100萬片
馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債
特斯拉Cybercab亮相上海進博會 明年第2季計畫量產

特斯拉Cybercab亮相上海進博會 明年第2季計畫量產
富可敵國…馬斯克「兆元」薪酬 只輸20國GDP

富可敵國…馬斯克「兆元」薪酬 只輸20國GDP

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？